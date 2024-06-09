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Formula 1 Kanada GP

Leclerc: "Gerçekçi hedef ilk beş, benim hedefim podyum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bugün gerçekleştirilecek yarışta podyuma çıkmayı hedefliyor.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Kanada Grand Prix'si sıralama turlarında 11. sırada yer almıştı. Ferrari pilotu, yarışa kısa bir süre kala yaptığı açıklamada, hedefini podyum olarak belirledi.

Leclerc, "Sıralama turları zor geçti fakat bugün için hava tahminleri değişken görünüyor ve bu da bize ek fırsatlar sağlayacak."

"Bu fırsatları değerlendirmek zorundayız."

"Islak pistte aracımız çok hızlı, ancak sıralamalarda kuru zeminde gerekli hıza ulaşmayı başaramadık."

"Tüm yarış kuru zeminde geçerse, hızımız çok yüksek olmayacak fakat her şey mümkün."

"Bir podyum harika olurdu ama gerçekçi hedef ilk beşe girmek. Yine de bugün için kendi hedefim podyuma çıkmak." dedi. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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