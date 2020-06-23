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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Gerçek bir piste çıkmayı çok özledim"

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Leclerc: "Gerçek bir piste çıkmayı çok özledim"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Haz 2020 20:15

Charles Leclerc, uzun bir aradan sonra yarış pistinde bir Formula 1 aracıyla sürüş yapmaktan son derece keyif aldığını söyledi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H
Sebastian Vettel, Ferrari SF71H
Sebastian Vettel, Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari
Seabstian Vettel, Ferrari
Seabstian Vettel, Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari, bugün Mugello'da piste çıktı hem Charles Leclerc hem de Sebastian Vettel'le sürüş gerçekleştirdi.

Leclerc ve Vettel, 2018 Ferrari SF71H'yi yarımşar gün sürdüler.

Böylelikle İtalyan ekip, Mercedes, Renault ve Racing Point'in ardından Avusturya GP öncesi test yapan dördüncü takım oldu.

Takım aynı zamanda COVID-19 protokollerini de test etti ve tüm personel sosyal mesafeye uydu. Ayrıca herkeste yüz maskesi de vardı.

Mugello'daki testin ardından konuşan Leclerc, yeniden F1 aracının direksiyonuna geçeceği için mutlu olduğunu belirtti.

Leclerc, "Gerçek bir piste geri dönmek kesinlikle harikaydı. Bunu özlemiştim. Bu uzun arada sanal yarışla oldukça meşgul olmama rağmen, bir kez daha  fiziksel hız hissini yeniden deneyimlemem gerekiyordu."

“Mugello gibi muhteşem bir pistte ilk kez bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçmek, bu özel günü daha da unutulmaz hale getirdi. Şimdi sezona hazırlanıyoruz ve gelecek haftadan itibaren işler daha ciddileşecek." dedi.

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Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Ferrari

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Luke Smith

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