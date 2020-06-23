Ferrari, bugün Mugello'da piste çıktı hem Charles Leclerc hem de Sebastian Vettel'le sürüş gerçekleştirdi.

Leclerc ve Vettel, 2018 Ferrari SF71H'yi yarımşar gün sürdüler.

Böylelikle İtalyan ekip, Mercedes, Renault ve Racing Point'in ardından Avusturya GP öncesi test yapan dördüncü takım oldu.

Takım aynı zamanda COVID-19 protokollerini de test etti ve tüm personel sosyal mesafeye uydu. Ayrıca herkeste yüz maskesi de vardı.

Mugello'daki testin ardından konuşan Leclerc, yeniden F1 aracının direksiyonuna geçeceği için mutlu olduğunu belirtti.

Leclerc, "Gerçek bir piste geri dönmek kesinlikle harikaydı. Bunu özlemiştim. Bu uzun arada sanal yarışla oldukça meşgul olmama rağmen, bir kez daha fiziksel hız hissini yeniden deneyimlemem gerekiyordu."

“Mugello gibi muhteşem bir pistte ilk kez bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçmek, bu özel günü daha da unutulmaz hale getirdi. Şimdi sezona hazırlanıyoruz ve gelecek haftadan itibaren işler daha ciddileşecek." dedi.