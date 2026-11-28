Formula 1 Katar GP

Leclerc: "Genel olarak performansımız çok kötüydü"

Charles Leclerc, Ferrari'nin cuma günü Katar'da gerçekleştirilen antrenman seanslarındaki performansından memnun olmadığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 06:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Charles Leclerc, Katar Grand Prix’si cuma gününde her iki antrenman seansını da yedinci sırada noktaladı.

Ferrari pilotu, genel olarak zor bir gün geçirdiklerini ve aracın performansını anlayamadıklarını dile getirdi.

Leclerc, "Çok ama çok zor bir seanstı."

"En iyi turumun ikinci antrenman seansındaki ilk turum olduğunu düşünüyorum, sonrasında bir türlü gelişim gösteremedik."

"Orta hamur lastiklerle çok fazla tur atamadık çünkü kerb üzerinde yaşadığım taban hasarını onarmamız gerekti. Bu bize oldukça fazla zaman kaybettirdi." dedi.

Ancak Leclerc, Ferrari'nin yavaşlığının yalnızca yaşanan hasardan kaynaklanmadığını vurguladı. Monakolu pilot, Mercedes'in beklenenden çok daha üstün bir performans sergilediğini de belirtti.

"Dürüst olmak gerekirse, sabah ilk turumuzdan ikinci antrenman seansındaki son turumuza kadar çok yavaştık ve bunun nedenini anlamak oldukça zor."

"Bence bu durum yalnızca bizim için değil, herkes için geçerli. Mercedes gerçekten gridin geri kalanına büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Bu beklediğimizin bile ötesinde."

Ferrari'nin pistin özellikleri nedeniyle zorlanmasını beklediğini ancak mevcut durumun beklentilerinden daha kötü olduğunu belirten Leclerc, takımın performansını iyileştirmek için çalışacağını söyledi.

"Ortada sıra dışı bir durum olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar bunun tam olarak nedenini bulamadık ancak yarın durumu tersine çevirmek için çalışacağız."

Lewis Hamilton'ın ikinci antrenman seansı sonunda yaşadığı güç ünitesi sorunu hakkında da konuşan Leclerc, bunun sezonun bu aşamasında beklenebilecek bir durum olduğunu belirtirken asıl endişelerinin hız eksikliği olduğunu vurguladı.

Ferrari pilotu, "Oldukça eski güç üniteleriyle yarışıyoruz. Bunun endişe verici bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bir aracın durması elbette hiçbir zaman hoş değil."

"Özellikle sezonun bu aşamasında, serbest antrenman seansları bir nevi hazırlık niteliğinde ve bunları bu amaçla kullanıyoruz. Bunun yaşanması an meselesiydi."

“Ancak günün sonunda bence en endişe verici şey daha çok hızımız. Genel olarak performansımız çok kötüydü. Normalde yüksek yakıt yüküyle güçlü olduğumuz bir hafta sonu olur ama bugün hiç hızımız yoktu.”

"Kesinlikle yapılması gereken çok iş var. Ancak şu an durumu tamamen tersine çevirecek, belirgin şekilde daha iyi yapabileceğimiz bir şey konusunda gerçekten bir fikrim yok." dedi.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Resmi: Red Bull, Hadjar’ın pit alanındaki kazası nedeniyle para cezası aldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Norris: "Mercedes herkesten farklı bir seviyede"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



11 s



Norris: "Mercedes herkesten farklı bir seviyede"





2026 Katar GP 2. antrenman: Antonelli önderliğinde Mercedes 1-2, Hamilton yolda kaldı



Formula 1



Formula 1



Katar GP



12 s



2026 Katar GP 2. antrenman: Antonelli önderliğinde Mercedes 1-2, Hamilton yolda kaldı





Canlı dereceler: Katar GP 2. antrenman



Formula 1



Formula 1



Katar GP



14 s



Canlı dereceler: Katar GP 2. antrenman

Son Haberler





Leclerc: "Genel olarak performansımız çok kötüydü"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



12 dk



Leclerc: "Genel olarak performansımız çok kötüydü"





Resmi: Red Bull, Hadjar’ın pit alanındaki kazası nedeniyle para cezası aldı



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



11 s



Resmi: Red Bull, Hadjar’ın pit alanındaki kazası nedeniyle para cezası aldı





Verstappen: “Durumumuzdan memnun değiliz”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



11 s



Verstappen: “Durumumuzdan memnun değiliz”





Norris: "Mercedes herkesten farklı bir seviyede"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



11 s



Norris: "Mercedes herkesten farklı bir seviyede"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol