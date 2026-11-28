Formula 1 Katar GP
Leclerc: "Genel olarak performansımız çok kötüydü"
Charles Leclerc, Ferrari'nin cuma günü Katar'da gerçekleştirilen antrenman seanslarındaki performansından memnun olmadığını söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 06:40
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)
Charles Leclerc, Katar Grand Prix’si cuma gününde her iki antrenman seansını da yedinci sırada noktaladı.
Ferrari pilotu, genel olarak zor bir gün geçirdiklerini ve aracın performansını anlayamadıklarını dile getirdi.
Leclerc, "Çok ama çok zor bir seanstı."
"En iyi turumun ikinci antrenman seansındaki ilk turum olduğunu düşünüyorum, sonrasında bir türlü gelişim gösteremedik."
"Orta hamur lastiklerle çok fazla tur atamadık çünkü kerb üzerinde yaşadığım taban hasarını onarmamız gerekti. Bu bize oldukça fazla zaman kaybettirdi." dedi.
Ancak Leclerc, Ferrari'nin yavaşlığının yalnızca yaşanan hasardan kaynaklanmadığını vurguladı. Monakolu pilot, Mercedes'in beklenenden çok daha üstün bir performans sergilediğini de belirtti.
"Dürüst olmak gerekirse, sabah ilk turumuzdan ikinci antrenman seansındaki son turumuza kadar çok yavaştık ve bunun nedenini anlamak oldukça zor."
"Bence bu durum yalnızca bizim için değil, herkes için geçerli. Mercedes gerçekten gridin geri kalanına büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Bu beklediğimizin bile ötesinde."
Ferrari'nin pistin özellikleri nedeniyle zorlanmasını beklediğini ancak mevcut durumun beklentilerinden daha kötü olduğunu belirten Leclerc, takımın performansını iyileştirmek için çalışacağını söyledi.
"Ortada sıra dışı bir durum olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar bunun tam olarak nedenini bulamadık ancak yarın durumu tersine çevirmek için çalışacağız."
Lewis Hamilton'ın ikinci antrenman seansı sonunda yaşadığı güç ünitesi sorunu hakkında da konuşan Leclerc, bunun sezonun bu aşamasında beklenebilecek bir durum olduğunu belirtirken asıl endişelerinin hız eksikliği olduğunu vurguladı.
Ferrari pilotu, "Oldukça eski güç üniteleriyle yarışıyoruz. Bunun endişe verici bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bir aracın durması elbette hiçbir zaman hoş değil."
"Özellikle sezonun bu aşamasında, serbest antrenman seansları bir nevi hazırlık niteliğinde ve bunları bu amaçla kullanıyoruz. Bunun yaşanması an meselesiydi."
“Ancak günün sonunda bence en endişe verici şey daha çok hızımız. Genel olarak performansımız çok kötüydü. Normalde yüksek yakıt yüküyle güçlü olduğumuz bir hafta sonu olur ama bugün hiç hızımız yoktu.”
"Kesinlikle yapılması gereken çok iş var. Ancak şu an durumu tamamen tersine çevirecek, belirgin şekilde daha iyi yapabileceğimiz bir şey konusunda gerçekten bir fikrim yok." dedi.
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- Motorsport.com Ekibi
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