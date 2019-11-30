Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
FP3:
03 Saat
:
14 Dakika
:
47 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Abu Dhabi GP / Röportaj

Leclerc: "Gelişmemiz gerekiyor"

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Gelişmemiz gerekiyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Kas 2019 06:17

Charles Leclerc, cuma günkü antrenmanların ardından Ferrari'nin gelişmesi gerektiğini söyledi.

Ferrari pilotu, Yas Marina'daki gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında üçüncü en hızlı zamanın sahibi olurken, Ferrari genel olarak Mercedes'e kıyasla daha yavaş bir görüntü çizdi.

Seans sonrası konuşan Leclerc, sıralama turları öncesinde daha fazla gelişmeleri gerektiğini dile getirdi.

"Doğruyu söylemek gerekirse zor bir gündü. Özellikle son sektörde lastikler aşırı ısınıyor ve bu yüzden diğerlerine kıyasla daha fazla mücadele ediyoruz. Orada tıpkı Sebastian gibi aracı viraj çıkışında kaybettim ama en önemli şey yarın aynı hatayı tekrarlamamak olacak."

"Burada lastiklerin aşınması oldukça önemli bir konu. İlk iki sektörde iyiyiz ama üçüncü sektörde performansımızı optimize etmek için çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden buna odaklanacağız ve ilerleme kaydetmeye çalışacağız."

"Yumuşak lastikler uzun sürüşlerde iyi durumda değil ve gelişmemiz gerekiyor. Sert lastiklerle olan hızımız ise çok olumluydu. Bu yüzden  bugün yapılabilecek en iyi şey bu. Fakat yumuşak lastik üzerinde hâlâ çalışmamız gerekiyor."

"Şahsen günümden memnunum çünkü ilk seans kötü başladı. Belki de yılın en zor ilk seanslarından biriydi. Aracı sürmek zordu. Fakat ikinci seansta ileriye doğru çok büyük bir adım attık. Bu yolda devam etmeli ve yarın daha iyi bir dengeye sahip olmalıyız."

Slider
Liste

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
1/10

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
2/10

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
3/10

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
4/10

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
5/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
6/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
7/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
8/10

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
9/10

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
10/10

Fotoğraf: Erik Junius

Sonraki haber
Latifi: “Zorlukları hafife almayacağım”

Önceki haber

Latifi: “Zorlukları hafife almayacağım”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Giacomo Rauli

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP3 Başlangıç:
03 Saat
:
14 Dakika
:
48 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Hamilton'ın 2021 için boşta olmasından mutlu

2
Formula 1

Leclerc: "Gelişmemiz gerekiyor"

27dk
3
Formula 1

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Bottas lider, Vettel kaza yaptı!

4
Formula 1

Yorum: 2021 F1 pilot pazarının anahtarı Hamilton'da

5
Formula 1

Red Bull, casus kameralarla testlere hazır

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Leclerc: "Gelişmemiz gerekiyor"
F1

Leclerc: "Gelişmemiz gerekiyor"

Latifi: “Zorlukları hafife almayacağım”
F1

Latifi: “Zorlukları hafife almayacağım”

Red Bull, casus kameralarla testlere hazır
F1

Red Bull, casus kameralarla testlere hazır

Vettel: "Lastikler son sektörde aşırı ısınıyor"
F1

Vettel: "Lastikler son sektörde aşırı ısınıyor"

Grosjean: "Bottas'ın temasıyla tüm cuma günü çöpe gitti"
F1

Grosjean: "Bottas'ın temasıyla tüm cuma günü çöpe gitti"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.