Leclerc: "Gelişmemiz gerekiyor"
Charles Leclerc, cuma günkü antrenmanların ardından Ferrari'nin gelişmesi gerektiğini söyledi.
Ferrari pilotu, Yas Marina'daki gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında üçüncü en hızlı zamanın sahibi olurken, Ferrari genel olarak Mercedes'e kıyasla daha yavaş bir görüntü çizdi.
Seans sonrası konuşan Leclerc, sıralama turları öncesinde daha fazla gelişmeleri gerektiğini dile getirdi.
"Doğruyu söylemek gerekirse zor bir gündü. Özellikle son sektörde lastikler aşırı ısınıyor ve bu yüzden diğerlerine kıyasla daha fazla mücadele ediyoruz. Orada tıpkı Sebastian gibi aracı viraj çıkışında kaybettim ama en önemli şey yarın aynı hatayı tekrarlamamak olacak."
"Burada lastiklerin aşınması oldukça önemli bir konu. İlk iki sektörde iyiyiz ama üçüncü sektörde performansımızı optimize etmek için çalışmamız gerekiyor. Bu yüzden buna odaklanacağız ve ilerleme kaydetmeye çalışacağız."
"Yumuşak lastikler uzun sürüşlerde iyi durumda değil ve gelişmemiz gerekiyor. Sert lastiklerle olan hızımız ise çok olumluydu. Bu yüzden bugün yapılabilecek en iyi şey bu. Fakat yumuşak lastik üzerinde hâlâ çalışmamız gerekiyor."
"Şahsen günümden memnunum çünkü ilk seans kötü başladı. Belki de yılın en zor ilk seanslarından biriydi. Aracı sürmek zordu. Fakat ikinci seansta ileriye doğru çok büyük bir adım attık. Bu yolda devam etmeli ve yarın daha iyi bir dengeye sahip olmalıyız."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
|Etkinlik
|Abu Dhabi GP
|Alt-etkinlik
|FP2
|Pilotlar
|Charles Leclerc
|Takımlar
|Scuderia Ferrari
|Editör
|Giacomo Rauli
Leclerc: "Gelişmemiz gerekiyor"
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