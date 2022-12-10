Leclerc: "Geçtiğimiz sezonla ilgili karışık duygular içindeyim"

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Yeni kuralların ilk sezonunda hem rüyayı, hem kabusu bir arada yaşayan Leclerc, en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak girdiği sezonu son yarışta ikinciliği kurtararak kapattı.

İlk 3 yarışta iki galibiyet elde eden Monakolu pilot, sonraki 20 yarışta ise sadece bir kez zafere ulaşabildi ve sezonun bitimine dört yarış kala şampiyonluğa veda etti. Bu durumda kendisinden ziyade dayanıklılık sorunlarının ve hatalı stratejilerin rol oynadığını belirtmek gerek.

Sezon bittikten sonra Pirelli lastik testleri için İtalya'ya gelen ve ardından FIA ödül törenine geçen Leclerc, tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk olarak lastik testleri nedeniyle yorulup yorulmadığı sorulan Leclerc, "Evet, ancak genel olarak bu hafta tam bir felaket. Pazartesi gününden beri İtalya'nın her yerindeydim, bu yüzden de oldukça yorgunum. Ama sorun değil, bu gece buraya sadece ödül almaya geliyorum."

"Son yarıştan bu yana pek zaman geçmedi, ama sanırım sezon bittikten sonra zihinsel olarak bağlantınız kopuyor. Bu yüzden sürüş yapmaya yeniden alışmam gerekiyormuş gibi hissettim, yine de testler yolunda gitti." dedi.

Şampiyonluk adayı olarak başladığı 2022 sezonunu ikinci sırada tamamlamanın kendisini ne kadar tatmin ettiği sorulan Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse çok fazla tatmin olmadım."

"Açıkçası iyi bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyorum, özellikle de geçtiğimiz iki sezona kıyasla. Zor günlerin ardından bu kadar ileriye gidebileceğimiz ve hem pilotlar, hem takımlar şampiyonasında ikinciliğe dahi ulaşabileceğimiz kesin değildi. Bu yüzden mutluyum."

"Ancak sezona biraz daha yakından bakacak olursak, sezonun ortalarında hiçbir şeyi bir araya getiremediğimiz çok sinir bozucu bir dönem oldu, bu fazlasıyla sinir bozucuydu."

"Hayal kırıklığı yaşadığınız dönemler hızlıca geçip gidiyor, sadece sezon sonunda, sezona dönüp baktığınızda neler olup bittiğini biraz daha fazla hissediyorsunuz. Sezon içinde bununla başa çıkmak çok daha kolay."

"Dolayısıyla bu sezonla ilgili karışık duygular içindeyim, yine de ikincilik oldukça iyi. Umarım bu ileriye doğru atılmış bir adım olur ve gelecek yıl bir adım daha atabiliriz." dedi.

Charles Leclerc, Zane Maloney Zane, FIA Rookie of the year Fotoğraf: FIA

Son iki sezonun ardından yeni kuralların ilk yılında yeniden düzenli podyumlar elde edebilecek bir araç üreten Ferrari, F1-75 ile toplam 12 pole pozisyonu ve dört galibiyet elde ederek aşırı kötü bir sezonu geride bırakmadı.

İlk şampiyonluk savaşını verdiği araç hakkındaki düşünceleri sorulan Leclerc, "Bence yeni lastiklere uyum sağlaması açısından gerçekten çok güçlü bir araçtı, düşük yakıt yüküyle elde ettiğimiz performans ve genel hissiyat da gerçekten çok iyiydi." dedi.

"Yarışlar ise biraz daha zor geçti, lastikler çok hızlı bozuluyordu ve aracı doğru çerçeveye oturtmakta zorlanıyorduk. Kısacası araç Cumartesileri çok ama çok hızlıydı, Pazar günleri ise araçla uzlaşmak oldukça zorlaşıyordu."

"Benim için sezonun en iyi yarışı Avusturya idi, istediğimiz gibi gitmeyen birkaç yarışın ardından çok iyi hissediyordum. Lastik yönetimi anlamında da epey iyiydik, ilk turdan son tura kadar çok iyi bir tempo tutturabildik. İyi bir hafta sonuydu."

Son olarak Ferrari'nin yeniden şampiyonluk savaşı verip veremeyeceği sorulan Leclerc, "Hedefimiz bu, hepimiz bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz."

"Açıkçası son birkaç hafta takım için biraz zor geçti ve şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Bu konuda Benedetto [Vigna] ve John'a [Elkann] doğru kararı vermeleri konusunda güvenim tam."

"2023'te ileriye doğru bir adım daha atacağız ve umarım takım olarak hepimizin istediği hedefe, yani dünya şampiyonu olma hedefine daha da yaklaşacağız." dedi.