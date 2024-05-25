Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"
2024 Monako GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan yerel kahraman Charles Leclerc, bunun çok özel bir his olduğunu ancak Pazar günkü yarışta iyi bir sonuç almalarının önemli olacağını söyledi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Leclerc, kendi evinde her zaman sıralamalarda güçlü olsa da, alt serilerden bu yana Monako'da yarışlarda istediği sonuçları alamıyor.
Monakolu pilot, 2021 ve 2022'nin ardından kendi evinde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı. Normalde Monako'da sıralamalar önemlidir ve yarışta pozisyon kazanmak çok zordur ancak Leclerc, şu ana kadar pole pozisyonlarını ne galibiyete, ne de podyuma çevirebildi.
Sıralamaların ardından konuşan Leclerc, "Çok güzeldi. Sıralama turundan sonraki his burada çok özel. Tur için gerçekten mutluyum. Heyecan çok yüksek. Gerçekten iyi hissettiriyor."
"Ancak, artık sıralamanın her şey demek olmadığını geçmişte olduğundan daha iyi biliyorum. "
"Her ne kadar yardımcı olsa da, Pazar günkü yarış için her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor. Geçmişte burada bunu başaramadık ama şu anda daha güçlü bir konumdayız ve daha güçlü bir takımız. Yarın harika şeyler başarabileceğimize eminim ve hedefimiz galibiyet." dedi.
Pole pozisyonundan başlayacak isim, yarışta neler yapması gerektiği sorulduğunda, "Gridde iyi bir kalkış yapmam gerekiyor, bunu yaptıktan sonra umarım Carlos harika bir kalkış yapabilir ve birinci virajda beni takip edebilir. "
"Eğer bir-iki olursak, bunu takım olarak başarabiliriz. Bu mükemmel bir senaryo olurdu. Ancak ne olursa olsun zaferi eve getirmemiz gerekiyor." şeklinde cevap verdi.
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