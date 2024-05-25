Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

Leclerc: "Geçmişte kazanamadık ancak bu sene daha güçlü bir takımız"

2024 Monako GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan yerel kahraman Charles Leclerc, bunun çok özel bir his olduğunu ancak Pazar günkü yarışta iyi bir sonuç almalarının önemli olacağını söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, kendi evinde her zaman sıralamalarda güçlü olsa da, alt serilerden bu yana Monako'da yarışlarda istediği sonuçları alamıyor. 

Monakolu pilot, 2021 ve 2022'nin ardından kendi evinde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı. Normalde Monako'da sıralamalar önemlidir ve yarışta pozisyon kazanmak çok zordur ancak Leclerc, şu ana kadar pole pozisyonlarını ne galibiyete, ne de podyuma çevirebildi.

Sıralamaların ardından konuşan Leclerc, "Çok güzeldi. Sıralama turundan sonraki his burada çok özel. Tur için gerçekten mutluyum. Heyecan çok yüksek. Gerçekten iyi hissettiriyor."

"Ancak, artık sıralamanın her şey demek olmadığını geçmişte olduğundan daha iyi biliyorum. "

"Her ne kadar yardımcı olsa da, Pazar günkü yarış için her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor. Geçmişte burada bunu başaramadık ama şu anda daha güçlü bir konumdayız ve daha güçlü bir takımız. Yarın harika şeyler başarabileceğimize eminim ve hedefimiz galibiyet." dedi.

Pole pozisyonundan başlayacak isim, yarışta neler yapması gerektiği sorulduğunda, "Gridde iyi bir kalkış yapmam gerekiyor, bunu yaptıktan sonra umarım Carlos harika bir kalkış yapabilir ve birinci virajda beni takip edebilir. "

"Eğer bir-iki olursak, bunu takım olarak başarabiliriz. Bu mükemmel bir senaryo olurdu. Ancak ne olursa olsun zaferi eve getirmemiz gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Piastri: "Yarışa ilk çizgiden başlıyor olmak güzel"
Sonraki haber Sainz: "Önceliğimiz Leclerc ile kazanmak olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Formula 1
Monako GP
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Formula 1
Monako GP
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

Formula 1
Monako GP
Monako GP: Geçit törenini Leclerc kazandı, 2022'den sonra ilk zaferini aldı!

Son Haberler

Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

F1 Formula 1
Monako GP
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

F1 Formula 1
Monako GP
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Sainz: "Takım için harika bir gündü"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takım için harika bir gündü"
Piastri: "Leclerc tüm hafta sonu harikaydı"

Piastri: "Leclerc tüm hafta sonu harikaydı"

F1 Formula 1
Monako GP
Piastri: "Leclerc tüm hafta sonu harikaydı"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye