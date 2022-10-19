Leclerc: "Geçirdiğimiz sezondan oldukça memnunum"

Ferrari, büyük umutlarla başlayan sezonu Japonya GP itibariyle resmen olmasa bile fiilen kapatmış vaziyette, nitekim Max Verstappen bitime dört yarış kala kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Bu durumun ortaya çıkmasında ve Leclerc'in şampiyonluk savaşından düşmesinde birçok faktörün rol oynadığını söylemek mümkün.

Seneler sonra hızlı bir araç üretmeyi başlayan ve ilk üç yarışta iki zafer kazanan Ferrari, önce İspanya ve Azerbaycan'daki dayanıklılık sorunları, sonrasında ise Britanya ve Macaristan'daki strateji hataları nedeniyle önemli puanlar kaybetti.

Ancak etkisi nispeten ufak olmakla birlikte bir faktör daha var: pilotaj hataları.

Özellikle Cumartesi günleri harika bir sezon geçiren ve dokuz pole pozisyonu elde eden Leclerc, iki yarışta (Imola ve Fransa) sonuca etki eden ciddi hatalar yaptı.

Imola'da ikinci giderken spin atan ancak hasar görmeden yola devam eden Leclerc, mücadeleyi altıncı kaybederek sezonun ilk ciddi puan kaybını yaşadı.

Fransa'daki hata ise daha trajikti. İyi bir farkla lider giden Leclerc, Verstappen'in pite girmesinden sadece bir tur sonra son sektörde spin atarak kendini bariyerlerde buldu ve yarış dışı kaldı.

Charles Leclerc, Ferrari, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, on securing pole Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

RacingNews365'e özel bir röportaj veren Monakolu pilot, yaptığı hataların geride kaldığını ve birçok insanın yaşananlar hakkında gereğinden fazla konuştuğunu düşünüyor.

Leclerc, "Bir hata yaptığımda bunun sebebinin bir şeyleri telafi etmek zorunda kalmam olduğunu düşünmüyorum."

"Imola ve Fransa'da yaptığım hataların ana sebebinin ise birtakım açıkları kapatmaya çalışmak olduğunu düşünmekteyim.

"Benim için mesele bu değil. Her zaman sınırları zorlamaya çalışıyorum, bunun sonucunda Fransa'da büyük bir hata yaptım, Imola'da ise daha küçük bir hata yaptım. Bunu değiştiremem."

"Bu hataların olması gerekenden çok daha fazla konuşulduğunu hissediyorum."

"Açıkçası arka arkaya büyük puan kayıpları yaşadık ve bir noktadan sonra yaptığımız her şey spot ışıkları altındaydı."

"Takım olarak Pazar günleri daha iyi performans göstermemiz gerekiyor, bunun için çalışmalıyız." dedi.