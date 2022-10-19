Leclerc: "Geçirdiğimiz sezondan oldukça memnunum"
RacingNews365'e uzun bir röportaj veren Charles Leclerc, yaptığı hatalardan bahsetti ve her şeye rağmen bu sezon rekabetçi kalabildiği için mutlu olduğunu söyledi.
Ferrari, büyük umutlarla başlayan sezonu Japonya GP itibariyle resmen olmasa bile fiilen kapatmış vaziyette, nitekim Max Verstappen bitime dört yarış kala kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Bu durumun ortaya çıkmasında ve Leclerc'in şampiyonluk savaşından düşmesinde birçok faktörün rol oynadığını söylemek mümkün.
Seneler sonra hızlı bir araç üretmeyi başlayan ve ilk üç yarışta iki zafer kazanan Ferrari, önce İspanya ve Azerbaycan'daki dayanıklılık sorunları, sonrasında ise Britanya ve Macaristan'daki strateji hataları nedeniyle önemli puanlar kaybetti.
Ancak etkisi nispeten ufak olmakla birlikte bir faktör daha var: pilotaj hataları.
Özellikle Cumartesi günleri harika bir sezon geçiren ve dokuz pole pozisyonu elde eden Leclerc, iki yarışta (Imola ve Fransa) sonuca etki eden ciddi hatalar yaptı.
Imola'da ikinci giderken spin atan ancak hasar görmeden yola devam eden Leclerc, mücadeleyi altıncı kaybederek sezonun ilk ciddi puan kaybını yaşadı.
Fransa'daki hata ise daha trajikti. İyi bir farkla lider giden Leclerc, Verstappen'in pite girmesinden sadece bir tur sonra son sektörde spin atarak kendini bariyerlerde buldu ve yarış dışı kaldı.
Charles Leclerc, Ferrari, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, on securing pole
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
RacingNews365'e özel bir röportaj veren Monakolu pilot, yaptığı hataların geride kaldığını ve birçok insanın yaşananlar hakkında gereğinden fazla konuştuğunu düşünüyor.
Leclerc, "Bir hata yaptığımda bunun sebebinin bir şeyleri telafi etmek zorunda kalmam olduğunu düşünmüyorum."
"Imola ve Fransa'da yaptığım hataların ana sebebinin ise birtakım açıkları kapatmaya çalışmak olduğunu düşünmekteyim.
"Benim için mesele bu değil. Her zaman sınırları zorlamaya çalışıyorum, bunun sonucunda Fransa'da büyük bir hata yaptım, Imola'da ise daha küçük bir hata yaptım. Bunu değiştiremem."
"Bu hataların olması gerekenden çok daha fazla konuşulduğunu hissediyorum."
"Açıkçası arka arkaya büyük puan kayıpları yaşadık ve bir noktadan sonra yaptığımız her şey spot ışıkları altındaydı."
"Takım olarak Pazar günleri daha iyi performans göstermemiz gerekiyor, bunun için çalışmalıyız." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, lifts his trophy on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ne olursa günün sonunda hiç kimse ve herkes hata yapabilir, özellikle de ilk kez düzenli galibiyetler için mücadele ettikleri ve şampiyonluk yarışında oldukları bir sezon geçiren pilotlar.
Yaşanan aksiliklerden ders çıkarabileceğini düşünen Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse, geçirdiğimiz sezondan çok memnunum."
"Elbette her zaman Imola ve Fransa'daki hatalarım hakkında konuşacağız, ancak 23'ten fazla yarışın bulunduğu bir takvimde elbette birtakım hatalar olabilir, özellikle de [sınırı] zorladığınızda."
"Fransa'da yarışın o anında açgözlü olmaya gerek yokken (hala pitstop yapması gerekirken ve Verstappen'in 20 saniye önündeyken) çok açgözlü davrandım."
"Imola'da ise [yapabileceğim] en iyi şey pozisyonumu korumaktı, sadece daha iyisini yapmak istemiştim."
"Olup bitenler, dışarıdan bakıldığında muhtemelen göremeyeceğiniz [öğrenecek ve üzerinde çalışacak] birçok dersi de yanında getirdi."
"Bir sürücü olarak her zaman küçük detaylar üzerinde çalışmaya çalışırsınız ve her yarışta yeni bir şeyler öğrenirsiniz."
"Öğrendiklerinizi ileri taşımaya ve daha iyi bir pilot olmaya çalışıyorsunuz. Sezon başında kişisel olarak değiştirebileceğim pek bir şey yoktu." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, crashes out from the race lead
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
2019'da yarış kazanabilecek bir araca sahip olan ve kariyerinin ilk zaferine ulaşan Leclerc, sonraki iki sezon Ferrari'nin sıkıntıları nedeniyle orta grupta sıkışıp kaldı.
Bu iki sezon boyunca güçlü performanslar sergileyen Leclerc, iki pole pozisyonu ve üç podyum elde etmeyi başardı.
Rekabetçi olmayı tercih edeceğini söyleyen Leclerc, "Aslında böyle bir durumda, altıncılık ya da yedincilik için savaştığımız geçen yıla göre çok daha rahatım."
"Orta grupta harika bir iş çıkarsanız dahi kimse bunun farkına varmıyor. Bu gerçekten sinir bozucu."
"Ama bu yıl yaptığımız iyi şeyler fark edildi, aynı şekilde kötü şeyler de. Ön grupta iyi ya da kötü yaptığınız her şey çok daha büyük, ama bu sorun değil."
"İçinde bulunmak için iyi bir durum ama evet, daha fazla baskı ve beklentiye de yol açıyor." dedi.
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