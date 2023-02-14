Leclerc: "Geçen yılki zayıflıklarımız bu araçla kaybolacak"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Ferrari 2023 lansmanında yaptığı açıklamada takımın yeni araçla daha da ilerlediğini ve geçen yılki zayıflıklarının kaybolacağını açıkladı.
Ferrari, Maranello'da gerçekleşen lansmanda SF-23 adını verdiği 2023 aracını tanıttı.
Takım bu araçla, 2022'deki eksiklerini kapatarak Dünya Şampiyonluğu için mücadelede olmayı hedefliyor.
Ferrari pilotu Leclerc, en kısa zamanda direksiyonuna geçmeye can attığı SF-23 aracı hakkında konuştu.
Leclerc, "Yalnızca iki dakika önce aracın ilk kez tamamen monte edilmiş halini gördüm ve bu her zaman harika bir duygudur, sezonun başlamasına çok az kaldı demektir."
"Yeni araç üzerinde çok çalıştık ve nihayet tamamlandı." dedi.
Monakolu, aracın simülatörde de oldukça iyi göründüğüne dikkat çekti: "Açıkçası verileri ilişkilendirmek için aracı pistte görmeden önce beklememiz gerekiyor ama simülatördeki his olumluydu."
"Bazı farklılıklar var, bu yüzden sürüş stilini biraz uyarlamamız gerekecek ama genel olarak hisler iyi."
"Geçen yıl sahip olduğumuz zayıflıkların bu yılki araçla kaybolacağını düşünüyorum, hedefimiz de buydu, ancak tam olarak anlamak için ilk birkaç turu beklememiz gerekiyor."
Geçtiğimiz sezonun başlarında şampiyonluk için en büyük iki adaydan biri olarak görülen Leclerc; dayanıklılık sorunları, strateji ve pilot hataları sebebiyle sezon ilerledikçe eskisi kadar rekabetçi olamadı ve şampiyonluk mücadelesinde geri kaldı.
Carlos Sainz, Ferrari Charles Leclerc, Ferrari Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari pilotu, takımın hatalarından ders çıkardığını ve hedeflerinin bu yıl tekrar şampiyonluk mücadelesi vermek olduğunu açıkladı.
Leclerc, "Kendimizi geliştirmek istiyoruz."
"Geçen yıl ileriye doğru iyi bir adım attık, bu yıl da aynısını yapmalıyız, şampiyonluğu kazanmayı umuyoruz."
"Takımımızın hedefi bu: Daha fazla yarış kazanmak, ilk yarıştan son yarışa kadar daha istikrarlı olmak ve umarım şampiyonluğu kazanmak." dedi.
2023 takviminde en çok heyecanlandığı yarış sorulduğunda ise Leclerc: "Sanırım her yıl olduğu gibi Monaco ve Monza. Takım için ve benim için iki özel tarih."
"Monako benim evim, Monza ise takımın evi. Orada çok fazla desteğimiz var."
"Las Vegas da yeni ve özel bir etkinlik olacak. Formula 1, Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek daha önemli hale geliyor, bu yüzden özel olacağından eminim." yanıtını verdi.
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