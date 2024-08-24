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Formula 1 Hollanda GP

Leclerc: "Galibiyet için yapılacak çok şey var"

Charles Leclerc, Ferrari'nin rakipleriyle aynı tempoda tur atmakta zorlandığını söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bugünkü antrenman seanslarının ardından takımının performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Monakolu pilot, Ferrari'nin rakiplerine karşı tempo eksikliği yaşadığını kabul ederken, bu durumun beklenen bir senaryo olduğunu söyledi.

Leclerc, takımın cuma günü performansı hakkında şunları söyledi: "Rakiplerimizin temposuna ayak uydurmakta zorlanıyoruz."

"Ancak verilere baktığımda durumun göründüğünden daha iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Kesinlikle yapılacak işler var, özellikle galibiyet için mücadele edeceksek."

"Yine de sıralama turlarında en iyi sonucu elde etmek için elimden geleni yapacağım."

"Eğer önümüzdeki rakiplere 0,2-0,3 saniye yaklaşabilirsek, belki iyi pozisyon için savaşabiliriz."

"Aksi takdirde bizim için oldukça karmaşık bir hafta sonu olacağını düşünüyorum."

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