Leclerc: "Fren sorunlarının tekrarlanmasını beklemiyorum"
Charles Leclerc, Bahreyn Grand Prix'sini mahveden fren arızasının Suudi Arabistan'da tekrarlanmayacağından çok emin.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Sam Bloxham / Motorsport Images
Monakolu sürücü sezonun ilk yarışına ikinci sırada başladı fakat kısa süre sonra bir şeylerin ters gittiği anlaşıldı ve yavaş yavaş geriye düştü.
Daha sonra sorunun çok önemli bir sıcaklık farkı olan ön frenlerden kaynaklandığı anlaşıldı.
Leclerc bu soruna rağmen yarışı dördüncü sırada tamamlasa da, her şey iyi olsa daha iyisini başarabileceği açıktı.
Cidde'deki pist Bahreyn'den oldukça farklı ve daha az frenleme bölgelerine sahip olsa da, aynı sorunları yaşamak baş ağrısına sebep olabilir.
Ancak Ferrari pilotu, Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada fren sorunlarının tekrarlanmasından korkmadığını söyledi.
Leclerc, şöyle konuştu: "Bu daha önce karşılaşmadığımız bir sorundu."
"Tur zamanları açısından bizim için çok maliyetliydi, özellikle de yarışın ilk bölümünde aracı sürmek inanılmaz derecede zordu."
"Ancak bunun bir daha olmasını beklemiyorum."
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