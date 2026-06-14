Leclerc: "Benim için çok zor bir hafta sonuydu"
Charles Leclerc, Ferrari’nin sonucundan mutlu olsa da kendi adına kâbus gibi bir hafta sonunu geride bıraktığını söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Barselona'da podyum mücadelesinin uzağında kalan Charles Leclerc, yarışın son turlarında yaşadığı hidrolik, vites ve fren sorunları yüzünden damalı bayrağa ulaşamadı.
Hafta sonunun kendisi için hayal kırıklığıyla sonlandığını söyleyen Leclerc, hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Yarışın sonunda direksiyon hissiyatını kaybettim, ayrıca vitesler ve frenler de gitti; bu yüzden devam etme ihtimalim yoktu.”
“Yarış içinde iki pit stop yapmak da benim adıma bir hataydı, üç kez yapmak biraz daha iyi olabilirdi.”
“Yine de en büyük problem yarışa 10. sıradan başlamamdı ve bu tamamen benim hatamdı."
"Lewis'in galibiyeti takım ve kendisi adına harika. Takım, güncellemeleri getirmek için çok yoğun çalıştı ve işe yaramış gibi görünüyor.”
“Kanada'dan beri ön sıralarda onunla birlikte olamadım, artık yeniden orada yer almam gerekiyor.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Bu hafta sonu özellikle lastik aşınması konusunda ileriye doğru büyük bir adım attık ve bu, gelecek yarışlar için iyi bir gelişme oldu."
"Fred ve tüm takım bu galibiyeti sonuna kadar hak etti. Onlar adına çok mutluyum ancak eve dönerken hissettiğim ana duygu kesinlikle hayal kırıklığı olacak çünkü benim için çok zor bir hafta sonuydu.”
“Güncellemelerle birlikte önümüzdeki yarıştan sezon sonuna kadar olağanüstü bir performans sergilemem gerekiyor."
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