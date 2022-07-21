Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Leclerc, Fransa GP antrenman seansında yeni taban test edecek
Ferrari, Fransa'ya yeni bir taban getirdi ve bu yeni tabanı, Charles Leclerc antrenman seansında test edecek.
Scuderia, F1-75'in tabanındaki yoğun gelişim çalışmalarına devam ediyor. Diego Tondi önderliğindeki aerodinami departmanı, tabandaki Venturi kanallarının girişinde değişime gitti. Bu değişimle birlikte aerodinamik verimliliğin artırılması, yani yere basma gücünden taviz vermeden sürüklenmenin azaltılması hedefleniyor.
Ferrari'nin sezon başından bu yana odaklandığı aerodinamik verimlilik için yeni arka kanat tasarımı getirilmişti ve bu arka kanat sayesinde Red Bull'la aradaki azami sürat farkı azaltılmıştı.
Yeni tabanda Venturi kanallarının girişinde değişime gidilmesi, tabanın geri kalan bölümlerinde de hava akış kanallarında ve hava akış yönlerinde değişim olabileceği anlamına geliyor.
Barselona'da getirilen yeni tabana Silverstone'da eklemeler yapılmıştı ve bu taban, hava akışını onlardan farklı şekilde yönlendiriyor olabilir.
Leclerc, bu yeni tabanı Fransa Grand Prix'sinin antrenman seanslarında test edecek.
Aşağıdaki görsellerde solda yer alan taban yeni, sağdaki ise eski versiyon. Soldaki görselde beyaz okla gösterilen bölümde, Venturi kanalının girişinde, değişime gidildi.
Ferrari F1-75 di Charles Leclerc, dettaglio del nuovo fondo
Photo by: Giorgio Piola
Ferrari F1-75: ecco il fondo nella versione precedente
Photo by: Giorgio Piola
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