Leclerc, Fransa GP'deki "son derece sinir bozucu" hatasını üstleniyor
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Fransa Grand Prix'sinde liderliğini kaybetmesine neden olan kazanın kendi "kendi hatası" olduğunu söyledi ve şampiyonluk umudunun şu anda "harika görünmediğini" belirtti.
Leclerc, Fransa GP'nin başında Max Verstappen ile girdiği mücadelede yerini korudu ve yarışı lider götürüyordu.
Red Bull pilotu ilk pit stopu için gelirken, Ferrari Leclerc'i orta hamur lastikleriyle dışarıda tutmayı seçti. Leclerc, 18. turda aracının arkasını kaybetti ve 11. virajda bariyerlere çarptı.
Piste geri dönemeyen Ferrari pilotu bu sezon üçüncü kez yarış dışı kalmış oldu.
Paul Ricard pistindeki yarışı Max Verstappen kazandı ve Leclerc ile arasındaki puan farkı, 10 yarış kala 63 puana ulaştı.
Leclerc, yarış dışı kalma sebebinin mekanik bir problem yüzünden olduğunu düşünmediğini söyledi ve "kariyerinin en yüksek seviyesinde performans göstermesine rağmen" 2022'de kendi hataları yüzünden 32 puanı çöpe attığını belirtti.
Leclerc, Autosport'a, "Hayır, mekanik bir problem değildi ya da henüz öyle olup olmadığını bilmiyorum."
"Fakat öyleymiş gibi görünmedi. Sadece bir hataydı." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Leclerc, "Elbette bu son derece sinir bozucu. Sezonun başından beri kariyerimin en yüksek seviyesinde performans gösterdiğimi hissediyorum ama bu hataları yapıyorsam, yüksek seviyede performans göstermemin bir anlamı yok."
"Sanırım hatalar ile kaybettiğim toplam 32 puan var. Bugün 25 puan kaybettik. Bence bugün kazanırdık çünkü hızlıydık."
"Imola'daki hatam ile de 7 puan kaybettim. Yani yılın sonunda geri bakacağız ve eğer 32 puan fark varsa, o zaman bunun benim yüzümden olduğunu ve şampiyonluğu hak etmediğimi bileceğim."
"Eğer dünya şampiyonu olmak istiyorsam şampiyonanın ikinci yarısında bu şeyleri çözmeliyim." dedi.
Leclerc ayrıca, kazadan önce aracının tuhaf bir şey yapmadığını söyledi ama "tüm hafta sonu dengenin çok zor" olduğunu ve bunun, turdan tura "tutarlı olmayı zor kıldığını" belirtti.
Şampiyonluk umutları sorulan Leclerc, "Sonuna kadar inanacağım ve sonunda sayacağım ama şu anda harika görünmüyor." dedi.
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