Leclerc, Fiorano'da F1-75'le piste çıktı

Haberi dinle

Pirelli'nin Fiorano'daki ıslak zemin testleri kapsamında bugün Charles Leclerc F1-75'in direksiyonuna geçti.

Dün gerçekleştirilen testte Carlos Sainz piste çıkmıştı ve çoğunlukla mavi logolu yoğun yağmur lastikleriyle sürüş yapmıştı.

Aracı takım arkadaşından devralan Leclerc ise daha çok yeşil logolu geçiş lastikleriyle çalıştı ve verileri toplandı. Sabah saatlerinde biraz sis olsa da bu durum mühendislerin çalışma programlarını etkilemedi. Pist gün boyunca ıslak kaldı ancak düne kıyasla daha kuruydu çünkü yeşil logolu geçiş lastikleriyle çalışıldı.

Dün mavi logolu yoğun yağmur lastikleriyle çalışıldığından pist daha ıslaktı.

Pirelli, kış ayları boyunca gerçekleştireceği lastik testlerinde yağmur lastiklerinin ısınma süreçlerine odaklanacak. Lastiklerin sıcaklıkları ve hangi sıcaklıkta nasıl performans gösterdiğine odaklanılan çalışmalar sonucunda, geçiş ve yoğun yağmur lastiklerindeki ısıtma battaniyeler kaldırılabilir.

Lastik battaniyelerini kaldırmak karmaşık bir süreç ancak bunu yağmur lastiklerinde yapmak, kuru zemin lastiklerinde yapmaktan daha kolay olacak.

Çünkü yağmur lastikleri, düşük sıcaklıklarda da optimum aralığına girmeye başlayabiliyor. Yağmur lastikleri daha düşük sıcaklıklarda da çalışabildiğinden, lastik battaniyelerini ilk olarak yağmur lastiklerinde kaldırmak daha kolay.

Bugün Fiorano'da hava 4 derece kadardı. Yani bugün -kış koşullarında - yapılan ve sezon boyunca görülmeyecek kadar düşük sıcaklıklarda sürüş yapıldı. Eğer lastikler bu sıcaklıklarda dahi çalışma aralığına girdiyse ve testlerde pozitif sonuçlar alındıysa, lastik battaniyeleri -yağmur lastikleri için- 2023'ün başında kaldırılabilir.

Lastik battaniyelerinin kuru zemin lastikleri içinse 2024'ün başında kaldırılması planlanıyor. Lastik battaniyelerinin geleceği hâlâ tartışılmakta. Pilotlar, lastiklerin ısıtılması gerektiğini savunuyorlar. Takımlar ise lojistiği ve sürdürülebilirliği olumsuz şekilde etkileyen bu ağır battaniyelerinden vazgeçemeye nispeten daha olumlu bakıyorlar.