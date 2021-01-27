Geçtiğimiz haftalarda COVID-19'a yakalanan ve kendisine tecrit altına alan Charles Leclerc, hastalığı atlatmasının ardından Maranello'ya döndü ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Monakolu pilot dün SF71H ile piste çıktı ve 44 gün sonra yeniden bir F1 aracı sürmüş oldu.

Yapılan açıklamaya göre Leclerc, gün boyunca 114 tur attı ve ayrıca çok sayıda kalkış antrenmanı yaptı.

Başarılı testin ardından konuşan genç sürücü şöyle dedi: "Bugün araca geri dönmek harikaydı, aslında harikaydı!"

"Mekanikerlerimi tekrar görmek, yarış tulumunu yeniden giymek, ısınma çalışmalarımı tekrarlamak, kaskımı takmak ve sonunda araca atlamak ve gaza basmak... Ferrari motorunun sesi her zaman büyüleyicidir."

“Günüm harikaydı ve yapmayı planladığımız tüm çalışmaları tamamladık. Gerçekten çok eğlendim! Aracı artık Carlos'a teslim ediyorum ve ona test için bol şans diliyorum."

Sainz, bugün sabah SF71H'nin direksiyonuna geçti ve Ferrari'nin tadına ilk kez bakmış oldu.