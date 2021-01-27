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Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu

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Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, salı günü yaptığı testin ardından yeniden bir F1 aracı sürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda COVID-19'a yakalanan ve kendisine tecrit altına alan Charles Leclerc, hastalığı atlatmasının ardından Maranello'ya döndü ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Monakolu pilot dün SF71H ile piste çıktı ve 44 gün sonra yeniden bir F1 aracı sürmüş oldu.

Yapılan açıklamaya göre Leclerc, gün boyunca  114 tur attı ve ayrıca çok sayıda kalkış antrenmanı yaptı.

Başarılı testin ardından konuşan genç sürücü şöyle dedi: "Bugün araca geri dönmek harikaydı, aslında harikaydı!"

"Mekanikerlerimi tekrar görmek, yarış tulumunu yeniden giymek, ısınma çalışmalarımı tekrarlamak, kaskımı takmak ve sonunda araca atlamak ve gaza basmak... Ferrari motorunun sesi her zaman büyüleyicidir."

“Günüm harikaydı ve yapmayı planladığımız tüm çalışmaları tamamladık. Gerçekten çok eğlendim! Aracı artık Carlos'a teslim ediyorum ve ona test için bol şans diliyorum."

Sainz, bugün sabah SF71H'nin direksiyonuna geçti ve Ferrari'nin tadına ilk kez bakmış oldu.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
1/10

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Charles Leclerc, Ferrari SF71H
2/10

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Charles Leclerc, Ferrari SF71H
3/10

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Charles Leclerc, Ferrari SF71H
4/10

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Charles Leclerc, Ferrari SF71H
5/10

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
6/10

Fotoğraf: Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari
7/10

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
8/10

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Charles Leclerc, Ferrari SF71H
9/10

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
10/10

Fotoğraf: Ferrari

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

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Editör Charles Bradley

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