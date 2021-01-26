Leclerc, Fiorano testini başarıyla tamamladı

Ferrari pilotu Charles Leclerc, COVID-19'u atlatmasından kısa bir süre sonra İtalya'ya gitti ve Fiorano testi kapsamında bugün piste çıktı.

2018 SF71H'nin direksiyonuna geçen Leclerc, yerel saatle 09:30'da piste çıktı ve test sürüşüne başladı.

Hava nispeten iyiydi ve Leclerc birkaç kez pist dışına çıkmasına rağmen gün boyunca sorunsuz şekilde 113 tur attı.

44 gün sonra araca geri dönen Leclerc, takımla çeşitli prosedürleri tekrarlamış oldu ve ayrıca yeni sezon öncesinde form kazanmaya çalıştı.

Monakolu sürücü Mart ayındaki Bahreyn testine kadar tekrar piste çıkamayacak.

Diğer tarafta takımın yeni pilotu Carlos Sainz, yarın SF71H'nin direksiyonuna geçen isim olacak.

İspanyol pilot, takımı gözlemlemek amacıyla bugün piste geldi ve çalışmaları yerinde takip etti.

Sainz, takıma yeni katıldığı için perşembe günü yarım gün daha sürüş yapacak. Sonrasında aracı Mick Schumacher'e bırakacak.