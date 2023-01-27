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Formula 1 Son dakika

Leclerc, Fiorano testini 123 turla noktaladı

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Fiorano'da düzenlenen üç günlük testin son gününde 123 tur attı ve testi başarıyla noktaladı.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Leclerc, Fiorano testini 123 turla noktaladı
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Ferrari, SF21 ile Fiorano'da gerçekleştirilen üç günlük testi, Charles Leclerc'in perşembe günü yaptığı sürüşle noktaladı.

Monakolu pilot, öğleden sonrası için planlanan çalışma programını sorunsuz şekilde tamamladı. Gün boyunca açan güneş, genç sürücünün 123 tur atmasına yardım etti.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ferrari

Robert Shwartzman ve Carlos Sainz çoğunlukla ıslak zeminle boğuşmak zorunda kalmıştı. İspanyol sürücü, öğleden sonra kuru zemin lastiklerine geçip durumu biraz telafi etmeyi başardı.

Ancak Leclerc, iki pilottan daha şanslıydı ve turlarının çoğunu bu lastikle attı.

Ayrıca Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, perşembe günü Fiorano pistine gelip, hem sürücülerle hem de şef mühendis Matteo Togninalli'nin rehberliğindeki takım mühendisleriyle sohbet etti.

Frédéric Vasseur, team principal Ferrari al muretto dei box di Fiorano

Frédéric Vasseur, team principal Ferrari al muretto dei box di Fiorano

Photo by: Ferrari

Leclerc de tıpkı Sainz gibi soğuk havaya rağmen Fiorano'ya gelen taraftarla şapka ve imza dağıtıp, onlarla fotoğraf çektirdi.

Böylelikle üç günlük Fiorano testi başarıyla tamamlanmış oldu.

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