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Leclerc, Fiorano testine başladı

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Fiorano'da gerçekleştirilen testlerin ikinci gününde öğleden sonra direksiyona geçti.

Leclerc, Fiorano testine başladı
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Ferrari'nin üç günlük Fiorano testi dün başlamıştı ve bugün kaldığı yerden devam etti. Sabah bölümünde Carlos Sainz direksiyona geçmiş ve bir spin atmasına rağmen başarılı bir sabah bölümünü geride bırakmıştı.

Ferrari mekanikerleri, öğle arasında SF71H aracını Charles Leclerc'in isteklerine uygun hale getirdiler.

Öğle arasının ardından direksiyona Leclerc geçti. Monakolu pilotu Abu Dhabi testlerinden sonra ilk kez F1 aracı sürmüş oldu.

Leclerc, piste çıktıktan sonra, 17 Şubat'ta tanıtılacak olan 2022 aracı için faydalı olabilecek bazı prosedürler denedi.

Bu, Leclerc'in Barselona testlerinden önceki muhtemelen son sürüşü olacak. Çünkü yarın direksiyona Robert Shwartzman geçecek.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Davide Cavazza

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