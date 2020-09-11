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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"

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Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Charles Leclerc, Toskana GP birinci antrenman seansında sürpriz bir şekilde üçüncü olmalarını Mugello'da yaptıkları film çekimi seansına bağladı.

Spa ve Monza'da iki zorlu hafta sonunu geride bırakan ve bu yarışlarda puan alamayan Ferrari, bugünkü ilk antrenmanlarda Leclerc ile üçüncü sırada yer aldı.

Ancak Leclerc, ikinci antrenman seansında 10., takım arkadaşı Sebastian Vettel ise 12. oldu.

Ferrari'nin birinci seanstaki hızı sorulduğunda Leclerc, film çekimi sürüşü sayesinde pisti öğrenmek için zaman kaybetmediğini, bu sayede diğerlerinden daha erken hızlanabildiklerini söyledi.

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Leclerc, "Pozitif bir seanstı ancak diğer taraftan, her şey pozitifse bunun nedenini de anlayabilmemiz lazım."

"Dürüst olmak gerekirse bu, herkes için biraz sürpriz oldu."

"Bu konuda şahsen bir düşüncem var. Burada film çekimi yapmıştık. Bu bize pistte ritm bulmamızda yardımcı oldu çünkü diğer tüm pilotlar için burası yeni bir pistti."

"Bu durum bize biraz yardımcı olmuş olabilir. Ancak 2. seansta olmayı beklediğimiz yerdeydik."

"Çok yakındı. Ancak yarın ileri yönde, olumlu bir adım atabileceğimize inanıyorum. Biraz iyimserim." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hem Leclerc, hem de Vettel ikinci antrenman seanslarında spinler attılar. Vettel ayrıca motor sorunuyla aracını kenara çekmek zorunda kaldı.

Vettel, SF1000'in çok hareketli olduğunu ve sıralamalar öncesinde yapılması gereken şeyler olduğunu söyledi.

Vettel, "Burası güzel bir pist, manzarası çok güzel ve bundan keyif alıyorsunuz. Ancak burası lastikler üzerinde acımasız, bu yüzden bir tur sonra her şey oldukça farklı olabiliyor. Burada sürüş yapmak kesinlikle eğlenceli."

"Üzerinde çalışıyoruz ve gelişmemiz için çok çalışmamız gerekiyor. Göreceğiz. Henüz mutlu değilim ancak cuma günündeyiz. Cuma günleri bunun için var."

"Aracı daha iyi hale getirebiliriz ancak mücadele olacak. Açıkçası burası istediğiniz dengeyi bulabilme açısından oldukça zor bir pist."

"Ufak tefek gelişme sağlayabileceğimizden eminim." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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