Leclerc, FIA küfür tartışması hakkında: "Saatte 300 km hızla giderken bunu kontrol etmek çok zor"

Geçtiğimiz ay Mohammed Ben Sulayem kendisini bir başka tartışmanın merkezinde buldu. FIA başkanı, sürücülerin yarış esnasında küfür kullanımını azaltmaları gerektiğini söyledi.

Bu açıklaması iki önemli pilotun tepkisine yol açtı. Yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton tartışmanın içeriğine katılmakla birlikte Ben Sulayem'in açıklamasında 'ırkçı unsurlar' olduğu yorumunda bulundu.

Bu arada, basın toplantısında ettiği küfür nedeniyle kamu hizmeti cezası alan Max Verstappen, konuyla ilgili neredeyse sessiz kaldı. Verstappen, Singapur'daki resmi basın toplantıları sırasında gazetecilere mümkün olan en kısa cevapları vermeyi tercih etti, ancak bina dışında kendi geçici konferansını düzenledi.

Son dünya şampiyonu, FIA ile bu konuda yaşadığı çatışmaların ardından spordaki geleceğini bile sorguladı.

Ferrari'den Charles Leclerc ise bu konu hakkında verdiği demeçte, FIA'nın önceliklerini sorguladı: "Bence FIA'nın başka öncelikleri olmalı."

"Sonunda yetişkin insanlarız ve yarış sırasında sürücünün konuştuğunu duyduğumuz tek spor dallarından biriyiz."

"FIA'dan ricam, kötü sözlerimizden bazılarını çıkarması ve bu kadar çok yayınlamaması. Bunu yapmak oldukça kolay bir şey. Bir cadde pistinde bariyerler arasında saatte 300 km hızla araç kullanırken sözlerimizi kontrol etmek bizim için oldukça zor."