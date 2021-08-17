Leclerc: “Ferrari’yi anlamam yaklaşık 1 yıl aldı”

Ferrari sürücü akademisinin uzun süreli bir üyesi olan Leclerc, Formula 1’de sadece 1 sezon geçirdikten sonra kırmızı takımla kontrat imzaladı.

İtalyan ekibe katıldığı sezonda 3 galibiyet kazanan ve takım arkadaşı 4 kez dünya şampiyonu Vettel’i zorlayan Leclerc, gösterdiği etkileyici performansla kendini kanıtladı.

Sosyal açıdan Leclerc, baştan itibaren kendini rahat hissettiğini söylese de daha seride çok yeni olduğu için öğrenmesi gereken birçok şey olduğunu belirtti.

Beyond The Grid podcastine verdiği demeçte Leclerc, “Baştan itibaren rahattım, öğrenmem gereken çok şey vardı ancak sosyal ilişkiler açısından onları hemen tanımayı başardım gibi hissettim.”

“Ancak böyle köklü bir takımda rahat hissetmek ne kadar sürdü? Muhtemelen neredeyse bir yıl.”

“Takımın dinamiklerini, sorunlarla nasıl baş edeceğinizi, problemlere nasıl tepki vereceğinizi anlamak neredeyse 1 yılımı aldı. Evet, muhtemelen 1 yıl.”

“Uzun bir süre. Evet, çok uzun bir zaman ama bu oldukça ilginçti.”

“Bu durumun içindeyken çok daha kısa sürmüş gibi hissediyorsunuz ve tüm ilerlemeyi hissedebiliyorsunuz. Her zaman bir şeyler öğreniyorsunuz ve bunu uyguluyorsunuz, sadece her şeyin nasıl çalıştığını daha iyi anlıyorsunuz. Ayrıca, durumu daha iyi kontrol altına alıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Leclerc, 2019’da Ferrari’ye katıldığında takım hala gridin önlerinde yarışıyordu. Fakat sonraki sezon Ferrari, büyük bir gerileme yaşadı orta grupta yarışmaya başladı.

Fakat bu deneyim, Leclerc’i daha olgun bir hale getirdi.

Monakolu pilot, 2021’de şimdiye kadar iki pole pozisyonu ve bir podyum kazandı.

Leclerc, “Bence bir pilot ve bir an olarak geliştim.”

“Ne kadar geliştim? Bunu miktar olarak söylemek zor ama ilk geldiğimdeki halime kıyasla çok daha iyi bir pilotum gibi hissediyorum.”

“Her zor yarıştan sonra çok detaylı inceleme yapıyoruz ama geçirdiğimiz her iyi yarış durumu ilginçleştirdi. Bu sürekli yeni şeyler öğrendiğim bir spor ve bence griddeki herkes araca her bindiğinde birçok şey öğreniyor.” yorumlarını yaptı.