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Leclerc, Ferrari'yi şampiyonluğa taşımak istiyor

Kendisine ve Ferrari'ye inanmaya devam eden Charles Leclerc, hedefinin şampiyonluk olduğunu gizlemiyor.

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Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523

Ferrari, umut verici Avusturya GP'nin ardından Britanya'da 9. ve 10. sıralarda yer alarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Şampiyonayı ancak dördüncü sırada götürebilen Ferrari'nin sezon başındaki hedefi son derece farklıydı.

Takım, geçen yılın ardından şampiyonada ileriye doğru büyük bir adım atmayı hedefliyordu ancak bu umutlar henüz ilk yarışlarda boşa çıktı.

Takımla beşinci yılını geçiren ve geride kalan yıllarda sadece dört galibiyet alabilen Charles Leclerc'in takımdaki geleceği de sorgulanmaya başladı.

İddiaya göre Leclerc ile Aston Martin, Red Bull ve Mercedes gibi büyük takımlar ilgileniyor.

Fakat  Leclerc, Ferrari'ye ve kendisine güvenmeyi sürdürüyor.

Monakolu pilot, "Şampiyon olmak istiyorum, bunu herkesten çok istiyorum."

"Mevcut durumu değiştirmek, Ferrari'yi olması gereken yere -yani zirveye taşımak için her zamankinden daha motive olmuş durumdayım."

"Bunu başardığımız vakit çok özel bir an olacağına eminim." dedi.

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