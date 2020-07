Leclerc: "Ferrari'yi iki zor hafta sonu bekliyor"

Ferrari geçen yıl Silverstone'da zorlu bir hafta sonu geçirmişti ve takım bu yıl geçen sezona göre daha kötü durumda.

Macaristan GP'yi puansız şekilde bir tur geride tamamlayan Charles Leclerc, Ferrari için çok zor bir hafta sonu olacağını kabul etti.

Leclerc, "Sanırım kağıt üstünde bizim için oldukça zor iki hafta sonu bekliyoruz. Şahsen her zaman iyimser olmaya çalışıyorum. Bu hafta sonu aynı zihniyete sahip olacağım ama gerçekçi olursak, bizim için oldukça zor bir yarış olacak." dedi.

Monakolu pilot, aracın kendisine uymadığını da yalanladı.

"Bence her yıl ve her araç farklı, sürüş tarzınızı diğer sezonlardan farklı olmayacak şekilde adapte etmeniz gerekiyor. Avusturya'daki ilk yarışlarda araçta oldukça iyi hissettim ve sanırım Macaristan'da sıralama turlarında bir hata yaptım ama [aracında] yarışta gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Geriye dönüp baktığınız zaman, daha iyi olabilmek için her zaman birkaç şeyi değiştirmek istiyorsunuz ama genel olarak ona adapte olmakta pek sorun yaşamadım."

Ferrari'nin temel sorununun ne olduğu sorusuna Leclerc, "Benim açımdan, parmağımı belirli bir şeye işaret etmenin doğru olacağını sanmıyorum. Sadece bir takım olarak bu yıl harika bir iş çıkarmadık. Performansımız mümkün olan en iyi şekilde çalışarak yükseltmeye çalışmalıyız ve yaptığımız şey de bu. Herkes fabrikada mümkün olduğunca zorlamaya çalışıyor ve hem Sebastian hem de ben, olmak istediğimiz yere geri dönmek için mümkün olan en iyi geri bildirimi vermeye çalışıyoruz. Parmağınızı bir noktaya özellikle işaret etmenin doğru yol olduğunu hissetmiyorum. Kesinlikle hepimiz bu sorunları çözmeye çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Ayrıca Leclerc'e John Elkann'ın "En erken 2022'de kazanabiliriz" cümlesi de soruldu.

Leclerc, bundan ötürü hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna, "Hayır, hayal kırıklığı yok. Zor zamanlarda dürüst olmalıyız ve içinde bulunduğumuz durum kolay değil. Olmak istediğimiz yere geri dönmek, oldukça fazla iş gerektirecek. Şu anda olmak istediğimiz yerde değiliz. Çok fazla iş var ve hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Sadece motiveyiz. Daha iyi şeyler yapmak ve gelişmek için motiveyiz." yanıtını verdi.