Formula 1 Katar GP

Leclerc: “Ferrari’ye olan bağlılığımın sorgulanması beni çok üzüyor”

Sözleşmesinde bir numara statüsü bulunduğuna dair iddiaları kesin bir dille reddeden Charles Leclerc, 2019’dan bu yana parçası olduğu takımına yönelik sadakatinin sorgulanmasına üzüldüğünü söyledi

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 06:40

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Katar Grand Prix’si basın toplantısında, kontratında takım arkadaşına karşı ayrıcalıklı bir statü yer aldığına dair iddialara yanıt veren Charles Leclerc, normal şartlarda sözleşme detaylarını kamuoyuyla paylaşmadığını ancak bu konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

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Kişisel olarak böyle bir maddeyi hiçbir zaman istemediğini vurgulayan Monakolu pilot, hakkındaki asılsız yorumların kendisini en çok hangi noktada kırdığını şu sözlerle dile getirdi: "Normalde sözleşmemde nelerin yer aldığını asla açıklamam ama bunun artık üzerinde konuşulması gereken önemli bir konu olduğunu düşünüyorum.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Kontratımda böyle bir şeyi ifade eden tek bir madde bile kesinlikle yok. Bu hiçbir zaman ilgimi çeken ya da kişisel olarak istediğim bir şey olmadı. Günün sonunda bu iddialar işimizin bir parçası ama en çok üzüldüğüm şey, insanların takıma olan dürüstlüğümü ve Ferrari'ye olan bağlılığımı sorgulaması.”

“2019'dan beri Ferrari'deyim ve bu takıma duyduğum sevgiden daha net hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Ferrari'yi yeniden zirveye taşımak için kesinlikle her şeyi yapacağım. Elbette bu yolda hatalar olabiliyor ve her zaman da olacak. Özellikle takım arkadaşları arasındaki hataları en aza indirmeye çalışmalıyız.”

Birkaç ay önce Ferrari ile uzun vadeli yeni bir sözleşmeye imza attığını hatırlatan Leclerc, gelecekte Formula 1 gridindeki başka bir takıma geçme ihtimaliyle ilgili soruya da net bir yanıt verdi: "Daha birkaç ay önce yeni bir sözleşme imzaladım.”

“Dolayısıyla şu an itibarıyla böyle bir şey elbette söz konusu değil çünkü burası sevdiğim takım ve önümüzdeki yıllarda en iyi konumda olacağımıza güveniyorum.”

“Bu yüzden hayır, şu an için başka bir takımda yarışmayı düşünmüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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