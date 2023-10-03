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Leclerc: "Ferrari'ye inanıyorum"

Charles Leclerc, bir projeye inancı yoksa ayrılacağını fakat Ferrari'de durum böyle olmadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Geçen sezon nispeten iyi bir yıl geçiren Ferrari, bu yıla şampiyonluk hedefiyle başlasa da umduğunu bulamadı.

Sonuç olarak Ferrari, bu yıl sadece bir galibiyet aldı ve şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor. Bu da Charles Leclerc'in hedefleriyle uyuşan bir durum değil.

2024 sonunda kontratı sona erecek Leclerc, 2019'dan beri Ferrari için yarışıyor ve bazılarına göre artık sabrını yitirmeye başlamış olabilir.

Fakat The-Race ile konuşan Leclerc, aslında heyecanını ve motivasyonunu koruduğunu dile getirdi.

Leclerc, "Projeye artık inanmadığım zaman, muhtemelen ayrılmam gereken an olur."

"Bu tür bir durumda artık elinizden gelenin en iyisini yapamazsınız ve ekibe doğru düzgün yardım edemezsiniz."

"Ancak şu anda durum kesinlikle böyle değil. Projeye daha önce hiç olmadığı kadar inanıyorum, özellikle de Vasseur geldiğinden beri durum değişti."

"Kazanmak istediğim açık ama bu projeye inanıyorum ve doğru yönde çalıştığımıza eminim."

Leclerc şöyle devam etti: "Kırmızı araç benim için hep önemli oldu."

"Ferrari olmasaydı Formula 1'e giremezdim; ihtiyacım olduğunda beni hep desteklediler. Ferrari tek kelimeyle özel bir marka. İnsanlarla konuştuğunuzda F1'in onlar için ne kadar büyük bir tutku ve ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini anlıyorsunuz."

"Her ne kadar zaman zaman yönetilmesi diğer takımlara göre biraz daha zor olsa da takım içindeki duyguları ve tutkuyu çok seviyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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