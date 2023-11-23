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Leclerc: "Ferrari'ye güveniyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin kaydettiği ilerlemeye güvendiğini söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari pilotu Charles Leclerc, kendisi adına şanssız geçen 2023 sezonunda galibiyet almayı başaramadı.

Pek çok pole pozisyonuna rağmen damalı bayrağı en fazla ikinci sırada gören Leclerc, Las Vegas'ta da yine pole pozisyonunu zafere çeviremedi.

Perşembe günü basın karşısına çıkan Leclerc, sezonu şu sözlerle özetledi: "Benim için sezonun en unutulmaz yarışı Las Vegas'taki bir önceki yarıştı. Ancak sezon bir bütün olarak hayal kırıklığı yarattı."

"2022'den sonra şampiyonluk için yarışmayı bekliyorduk ancak ilk yarıştan sonra bunun ne kadar zor bir görev olduğunu fark ettik."

"Red Bull özellikle yarış temposunda büyük ilerleme kaydetti ve biz aynı adımı atamadık."

"Bir yandan hayal kırıklığına uğradık ama diğer yandan -2022'deki sonuçları unutursak- bu sezon boyunca önemli bir ilerleme kaydettik. Hal böyle olunca Ferrari'ye ve takımın geleceğine güveniyorum."

"Gelecek yıl kazanmamızı sağlayacak bir araçla daha güçlü şekilde geri dönmek için kış boyunca çok çalışacağız."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc, bu hafta sonu Mercedes'i geçerek şampiyona ikincisi olmalarının da kolay olmayacağını kabul etti.

"Açıkçası aramızdaki mücadele çok yakın olacak. Son birkaç yarış bizim için iyi geçti ve hız olarak iyi görünüyoruz."

"Mercedes geleneksel olarak Abu Dabi'deki hızlı olmayı başarıyor ancak şampiyonada onları geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hedefimiz açıkça bu olacak."

"Bu hafta sonu bizim mi yoksa onların mı daha hızlı bir araca sahip olacağını tahmin etmek zor çünkü bu pek çok küçük şeye bağlı."

"Dediğim gibi, önceki yıllarda Mercedes burada hızlıydı. Bu açıdan mücadele çok yakın olacak ve her şey kimin aracını en iyi noktaya getirdiğine bağlı olacak. Antrenmanlarda temelde buna odaklanacağız."

"Önceki iki yarış tempo anlamında bizim için olumlu geçti ve takımda herkes şampiyonayı Mercedes'in önünde bitirmek için son derece motive."

"İyi bir hıza sahibiz ancak yapılması gereken çok iş var. Mercedes'in önüne geçmek için bu hafta sonu her şeyin mükemmel olması gerekiyor."

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