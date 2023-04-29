Önceki / Azerbaycan Sprint Shootout: Leclerc, son turunda kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Leclerc: "Ferrari'nin zirvede olması gerek!"

Charles Leclerc, pole pozisyonundan memnun olmasına rağmen bu hızı yarışa da yansıtmak istiyor!

Altay Gök
Ekleyen:
Leclerc: "Ferrari'nin zirvede olması gerek!"

Üç haftalık arada tabiri caizse kanatlanan Ferrari, Bakü'de hem ana yarışa, hem de sprint yarışına Charles Leclerc ile pole pozisyonundan başlayacak!

Tek turda zaten iyi olduğu bilinen Leclerc, düzlüklerdeki dezavantajına rağmen Red Bull pilotlarını mağlup ederek harika bir iş çıkarttı -öyle ki, son turunda hata yapıp ön kanadını kırmasına rağmen sadece ilk turu pole pozisyonuna yetti.

Sprint sıralamasının ardından konuşan Leclerc, "Yumuşak lastikle biraz zorlandım, çünkü son bölümdeydik ve dünden beri bu lastikle turlamıyorduk. Çok zaman geçmese bile koşullar farklıydı, lastiklerin davranışları da değişti, son turumda arka taraf aşırı ısındı"

"Biraz tur zamanı kazanmak için zorlamaya çalıştım çünkü ilk en iyi tur zamanımın gerisindeydim ve beşinci virajda ön tarafı kaybettim."

"Sonuçta bunun sıralama üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Carlos [Sainz] hemen arkamdaydı, durumunu bilmiyorum, eğer zamanını geliştiriyorsa yaşananlardan ötürü üzgünüm.

"Yine de ilk turumdan çok memnunum, şimdi bu hızı yarışa yansıtmamız gerek. Ancak gerçekçi olmamız da gerekiyor. Şimdiye kadar yarışta geri plandaydık, özellikle Red Bull bir adım önde görünüyor. Umarım sürpriz yapabiliriz."

"Aracı biraz geliştirdiğimizi düşünüyorum, bugün yarışta onlara kıyasla nerede olduğumuzu göreceğiz. Ferrari'nin zirvede olması gerekiyor ve kazanmak için kesinlikle her şeyi yapacağım." dedi.

paylaşım
yorumlar

Azerbaycan Sprint Shootout: Leclerc, son turunda kaza yapmasına rağmen pole pozisyonunu aldı!

Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı

Formula 1
Azerbaycan GP

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint yarışı

Hamilton: "Son turumda hava koridoru yakalayamadım"

Hamilton: "Son turumda hava koridoru yakalayamadım"

Formula 1
Azerbaycan GP

Hamilton: "Son turumda hava koridoru yakalayamadım" Hamilton: "Son turumda hava koridoru yakalayamadım"

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout

Formula 1
Azerbaycan GP

Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout Canlı anlatım: Azerbaycan GP sprint shootout

Son Haberler

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş Tsunoda'nın sprint yarışında yarış dışı kalmasına De Vries ile temas sebep olmuş

Piastri: "10. olduğum için mutluyum"

Piastri: "10. olduğum için mutluyum"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Piastri: "10. olduğum için mutluyum" Piastri: "10. olduğum için mutluyum"

Quartararo: "Takımın zihniyetini değiştirmesi gerek"

Quartararo: "Takımın zihniyetini değiştirmesi gerek"

MGP MotoGP
İspanya GP

Quartararo: "Takımın zihniyetini değiştirmesi gerek" Quartararo: "Takımın zihniyetini değiştirmesi gerek"

Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı"

Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı" Leclerc: "Güvenlik aracı esnasında pistte kedi vardı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.