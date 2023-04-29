Leclerc: "Ferrari'nin zirvede olması gerek!"
Charles Leclerc, pole pozisyonundan memnun olmasına rağmen bu hızı yarışa da yansıtmak istiyor!
Üç haftalık arada tabiri caizse kanatlanan Ferrari, Bakü'de hem ana yarışa, hem de sprint yarışına Charles Leclerc ile pole pozisyonundan başlayacak!
Tek turda zaten iyi olduğu bilinen Leclerc, düzlüklerdeki dezavantajına rağmen Red Bull pilotlarını mağlup ederek harika bir iş çıkarttı -öyle ki, son turunda hata yapıp ön kanadını kırmasına rağmen sadece ilk turu pole pozisyonuna yetti.
Sprint sıralamasının ardından konuşan Leclerc, "Yumuşak lastikle biraz zorlandım, çünkü son bölümdeydik ve dünden beri bu lastikle turlamıyorduk. Çok zaman geçmese bile koşullar farklıydı, lastiklerin davranışları da değişti, son turumda arka taraf aşırı ısındı"
"Biraz tur zamanı kazanmak için zorlamaya çalıştım çünkü ilk en iyi tur zamanımın gerisindeydim ve beşinci virajda ön tarafı kaybettim."
"Sonuçta bunun sıralama üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Carlos [Sainz] hemen arkamdaydı, durumunu bilmiyorum, eğer zamanını geliştiriyorsa yaşananlardan ötürü üzgünüm.
"Yine de ilk turumdan çok memnunum, şimdi bu hızı yarışa yansıtmamız gerek. Ancak gerçekçi olmamız da gerekiyor. Şimdiye kadar yarışta geri plandaydık, özellikle Red Bull bir adım önde görünüyor. Umarım sürpriz yapabiliriz."
"Aracı biraz geliştirdiğimizi düşünüyorum, bugün yarışta onlara kıyasla nerede olduğumuzu göreceğiz. Ferrari'nin zirvede olması gerekiyor ve kazanmak için kesinlikle her şeyi yapacağım." dedi.
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