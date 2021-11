Leclerc: "Ferrari'nin yükselişte olduğunu görmek harika"

Yarışa altıncı sıradan başlayan Charles Leclerc, iyi bir ilk bölüm geçirmesinin ardından dördüncü sıraya yükseldi ve kontrollü bir yarışla dördüncü sırada finiş gördü.

Ferrari böylelikle son yarışlardaki pozitif ivmesini sürdürmüş oldu. İtalyan ekip, yeni motola yarıştığı son dört yarışın tamamında McLaren'dan daha fazla puan topladı ve her yarıştan minimum 16 puanla ayrıldı.

Bu sayede de bitime üç yarış kala McLaren'la aralarında 31 puan fark bulunuyor.

Leclerc, yarışın ardından şöyle konuştu: "Gerçekten çok mutluyum. Benim için her şey, arkamdaki çocuklarla aradaki farkı yönetmeye çalışmakla alakalıydı."

"Tabii ki ardımda Carlos vardı ama ondan sonraki grupla aramızda net bir fark vardı ve bunu görmek güzeldi."

"Bugünkü tempomdan gayet mutluyum ve sürüş anlamında, cumartesi gününden bu yana attığım adımdan memnunum. Cumartesi benim için zor geçti. Bu yüzden hem gece hem de bu sabah çok çalıştım. Tüm bunların ardından bu hafta sonunu zirvede bitirmek benim için mutluluk verici."

"Oldukça iyi bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim, benim açımdan her şey oldukça iyi gitti."

"Şu anda takım olarak gerçekten yükselişteyiz. Her hafta sonu mümkün olan en iyi performansı sergilemek adına, aynı ruhla devam etmemiz gerekiyor. Önceki iki veya üç yarışta McLaren'dan daha hızlıydık. Umarım bu ivme devam eder."

"Ferrari olarak 2019'da bir adım geri gittik ama 2020'nin başından beri harika çalışıyoruz ve bunu her seferinde söyledim. Geçen yıl, her şeyin olması gerektiği gibi gittiğini anladım. Çok fazla gelişemesek de doğru yönde gidiyorduk. Benim için bu, her zaman iyiye işarettir."

"İki ya da üç yarış önce, önemli ölçüde geliştirdiğimiz yeni bir güç ünitesi kullanmaya başladık ve şimdi takımlar şampiyonasında rahat şekilde üçüncü sıradayız."

Charles Leclerc, Ferrari SF21, arrives on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images