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Formula 1 / Son dakika

"Leclerc, Ferrari'nin yeni Schumacher'i olabilir"

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yorumlar
"Leclerc, Ferrari'nin yeni Schumacher'i olabilir"
Ekleyen:
, Editör
20 Haz 2020 14:58

Eski GP2 şampiyonu ve yorumcu Davide Valsecchi, Charles Leclerc'in Ferrari'nin yeni Michael Schumacher'i olabileceğini düşünüyor.

Leclerc, Aralık ayında Ferrari ile beş yıllık yeni bir kontrat imzaladı ve bu anlaşma Formula 1 tarihinin en uzun vadeli anlaşmalarından bir tanesiydi.

Ferrari, daha önce Michael Schumacher'e dahi böyle bir kontrat sunmamıştı. 2015'te takıma katılan Sebastian Vettel de en fazla 3'er yıllık anlaşmalara sahipti.

Davide Valsecchi, Ferrari'nin Leclerc'e odaklanma kararını destekliyor ve Monakolu sürücünün Ferrari'nin yeni Schumacher'i olabileceğini düşünüyor.

F1 Nation podcastinde şöyle dedi: "Evet, [doğru seçim] olduğunu düşünüyorum. Ama kişisel düşüncem Ferrari'nin bu yıl sürücü yönetiminde çok fazla zorlanacağı."

“Pilotlar arasında göze çarpan üç farklı olay vardı. Monza, daha sonra Brezilya ve ayrıca Abu Dabi'deki son yarış... Bu, biraz daha yumuşak bir olaydı ancak Vettel, Leclerc'e sıralama turlarında pek de yardımcı olmadı, bu yüzden Monza'da yaşananların tam tersi vardı."

“Ferrari bu sezon acı çekecek ama gelecek yıl iyi durumda olacaklar."

“Carlos Sainz'a hayatının fırsatını verecekler. Dünyadaki temel İspanyol spor yıldızlarından bir tanesi olacak, ama Leclerc'in yanında olacak."

“Ferrari, Charles'ı beş yıllık Formula 1 anlaşmasıyla seçti ve bu, Formula 1 tarihinin en uzun anlaşmalarından birisiydi. Görünüşe göre onlar için yeni [Michael] Schumacher olacak.”

Ferrari'nin Vettel'i özleyip özlemeyeceği sorulduğunda ise, “Söylemesi zor."

“Bazıları McLaren'in 2019'da Fernando Alonso'nun deneyimi olmadan zorlanacağını söyledi. Ama dönüp bakarsanız 2019, McLaren'ın son birkaç yıl içindeki en iyi sezonlarından bir tanesi oldu."

“Sanırım Charles zaten Sebastian ile aynı seviyede ve hatta ondan biraz daha iyi olabileceğini gösterdi. Şimdi Leclerc'in vakti geldi."

“Ferrari gelecekte Leclerc ile şampiyon olmak istediklerini ortaya koydu ve ona %100 güveniyorlar." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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