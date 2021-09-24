Leclerc, Ferrari'nin yeni güç ünitesinden memnun kaldı

Charles Leclerc, bu hafta sonu Ferrari'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni güç ünitesine geçti ve cuma günü bu üniteyi ilk kez denedi.

Grid cezası aldığı için yarış temposuna odaklanan Leclerc, yeni güç ünitesinin beklendiği gibi çalıştığını belirtti.

Sözlerine cuma gününü değerlendirerek başlayan Leclerc, "Bugün çok iyi geçti. Yani pozitif bir gündü. Ne zaman böyle büyük bir şey deneseniz, mekanikerler, bizim, herkes için çok büyük bir değişiklik oluyor. Bu, adeta yeni bir araç gibi."

"Her şeyin beklendiği gibi çalıştığını görmek güzel ve şu anda genel anlamda yarışa odaklanıyoruz çünkü sıralama turlarına son sıradan başlayacağız. Bu yüzden bugün elimizden geldiğinde bilgi edinmeye çalıştık ve iyi bir iş çıkardık. Cuma günümden memnunum." dedi.

Yeni Ferrari motoru hakkındaki soruya Leclerc, "Biraz daha iyi olduğunu hissedebiliyorum ve bu harika. Tabii ki veriler de bunu doğruluyor. Yani gelişim hissetmek ve verilerde görmek harika." cevabını verdi.

Ancak Leclerc, geçiş yapmak zor olduğu için, yükselmesinin kolay olmayacağını söyledi.

"Burası geçişin zor olduğu bir pist. İkinci antrenmanda geçiş yapmadı denedim ve çok zordu. Yine de asla bilemezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"Dediğim gibi pazar günü zor bir yarış bekliyorum. Verstappen içinse biraz daha kolay olabilir çünkü bizden daha hızlı. Fakat onun arkasında kalmaya ve onunla birlikte öndeki araçları geçmek adına, onu kullanmaya çalışacağım." dedi.

Carlos Sainz ise, Leclerc'in yeni güç ünitesi ile yaptığı testlerin başarılı gitmesinden memnun görünüyor. Fakat ön lastiklerle alakalı problemler yaşadıklarını ekliyor.

Sainz, "Genel olarak olumlu bir cuma günüydü. İlk seanstan itibaren denge yerindeydi ve genel olarak aracımız, bu tip pistlere daha iyi uyuyor gibi görünüyor. Ön lastiklerde ufalanma olduğu için yarış temposu üzerinde biraz çalışmamız lazım."

"Sanrım Leclerc'le birlikte güç ünitesini sorunsuz şekilde test etmeyi başardık ve bu, gerçekten cesaret verici görünüyor. Benim tarafımda ise dediğim gibi iyi bir gün oldu. Tempomu yavaş yavaş artırmaya ve güvenin önemli olduğu bu pistte araca alışmaya çalıştım."

"Şu anda bizi endişelendiren tek şey lastik ufalanması. Bununla ile bir sorunumuz olup olmayacağından tam olarak emin değiliz. Bunun özellikle ön lastiklerde, bizim için önemli bir sorun olduğunu biliyoruz, bu yüzden bu konu üzerinde çalışmamız gerekecek” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images