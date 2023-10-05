Leclerc: "Ferrari'nin 'yeni bir araca' ihtiyacı var"
Charles Leclerc, Ferrari'nin bu yıl yaşadığı zorlukları sadece yeni bir araçla çözebileceğini düşünüyor.
Ferrari, bu yıl Red Bull dışında yarış kazanmayı başaran tek takım olmayı başardı fakat takımın performansı çok istikrarsız.
Sırada Katar yarışı var ve Charles Leclerc'e perşembe günü, burada ne beklediği soruldu.
Leclerc şöyle yanıt verdi: "Sadece bir antrenman seansımız olduğu için çok zor olacak çünkü normalde bu kadar sıcak bir yerde soğutma gibi konularda sınırın ne olduğunu anlamak için vakit gerekiyor."
"Şimdi bu zor durum karşısında sadece bir seansımız var. Pist de tamamen yenilenmiş durumda, dolayısıyla tek bir seansta öğrenmemiz gereken pek çok şey var."
"Yani inanılmaz derecede iyi ya da inanılmaz derecede kötü gidebilir ve bu yarışın çok iyi geçmesi için çok çalıştık. Umarım böyle olur."
Japonya'nın Singapur'dan daha iyi geçmesiyle ilgili Leclerc, "Sezon başından beri bu böyle! Bazı pistler daha iyi, bazı pistler daha kötü gidiyor."
"Bunun büyük bir atılım olduğunu söyleyemem çünkü aracın sorunları devam ediyor. Bence bundan kurtulmak için yeni bir araca ihtiyacımız var ve gelecek yılki hedefimiz de bu." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari'nin Japonya'da Mercedes'ten daha iyi fakat Red Bull'dan çok daha yavaş olmasıyla ilgili Leclerc, "Elbette hem cesaret verici hem de üzücü. Her zaman kendinize bakmanız gerekiyor ve bence sezonun ikinci bölümünden beri, Zandvoort'tan beri çok şey öğrendik."
"Bu yüzden mutluyuz. Tabii ki Red Bull'un hâlâ çok önde olduğunu biliyoruz. McLaren'ın da bir zirve noktası var ve zirveye ulaştıklarında Suzuka'da olduğu gibi son derece güçlü oluyorlar."
"Sonuç olarak, Red Bull ile aramızdaki farktan ziyade öğrendiklerimizden memnunuz çünkü öğrendiklerimizle gelecekte önemli bir adım atabileceğimizi düşünüyorum. Bu da umarım Red Bull ile aramızdaki farkı mümkün olan en kısa sürede kapatmamıza yardımcı olur." dedi.
Bunun Ferrari'ye ne kadar uygun bir pist olduğu sorusuna Leclerc, "Artık gerçekten bilmiyorum çünkü ne zaman bir şey söylesem o hafta sonu tam tersi oluyor."
"Bu yüzden bilemiyorum. McLaren'ın yine çok güçlü olmasını bekliyorum çünkü güncellemeden bu yana hem yüksek hem de orta hızlı virajlarda iyiler."
"Bu yüzden güçlü olacaklarını düşünüyorum."
"Bence bu yılki tüm sprint yarışları bizim için olumlu geçti. Bu yüzden umarım iyi bir hazırlık yapabilir ve bu hafta sonu her anlamda iyi bir noktada olabiliriz." cevabını verdi.
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