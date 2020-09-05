Leclerc: "Ferrari'nin yaşadığı zorluklar, Monza'da daha fazla acı veriyor"

Leclerc ikinci bölüme kaldığı sıralama turlarında ancak 13. olabilirken, takım arkadaşı Sebastian Vettel 17. olabildi.

1984'ten beri ilk kez, İtalya GP'sinde ilk 10'da bir Ferrari olmayacak.

O yıl Michele Alboreto 11. ve Rene Arnoux 14. olarak başlamıştı. Ertesi gün iyi bir yarış çıkardılar ancak bu hafta sonu benzer bir başarı mümkün görünmüyor.

Düşük yere basma gücü pisti olan Spa'da Vettel ve Leclerc 13. ile 14. olmuşlardı.

Leclerc Sky F1'e verdiği demeçte, "Sonunda bu hafta sonu bunun olmasını biraz bekliyorduk."

"Spa'nın ve buranın bizim için muhtemelen en kötü iki pist olduğunu biliyoruz, bir başka zor pist de yıl sonunda olacak. Bu elbette zor bir durum, çünkü iyi bir tur atıyorsunuz ve 13. oluyorsunuz. Bu iyi hissettirmiyor."

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şimdilik durum bu ve içinde bulunduğumuz durumda araçtan maksimumu almam gerekiyor ve yapmaya çalıştığım şey bu."

"Elbette kendi evimizde olmak daha da acıtıyor. Maalesef şu anda bizim için gerçek bu. Çalışmamız gerekiyor ve umarım Ferrari'nin -evi- olan Mugello'da biraz daha iyi olacağız."

"Umarım önümüzdeki yarıştan itibaren tünelin sonunda bir ışık görebiliriz, çünkü bu bizim için çok zor iki hafta sonuydu."

"Çok farklı çözümler deniyoruz fakat şimdilik bir yol bulamadık, başımızı eğmemiz ve motive olmamız gerekiyor. Sonrasında daha iyi günler gelecek."

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