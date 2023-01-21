Leclerc, Ferrari'nin yarış temposunu artırmasını umuyor
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Ferrari'nin Red Bull'un yenebilmesi için atması gereken adımların başında yarış temposu geldiğini öne sürüyor.
25 yaşındaki Leclerc, iki galibiyet aldığı ve rakibi Max Verstappen'in önünde rahat şekilde lider gittiği 2022 sezonunun başlangıcında harika durumdaydı.
Mercedes'in geride kalmasıyla taraftarların hayalini kurduğu şey, Leclerc ve Verstappen arasında gerçekleşecek dramatik mücadeleydi. Fakat Ferrari, bu performansını tüm sezona yayamadı.
Verstappen ve Red Bull ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalsa da, sonrasında büyük bir ivme yakaladılar ve arka arkaya zaferler alıp, iki şampiyonada birden mutlu sona ulaştılar.
Sezon sona erdiğinde, Verstappen ile Leclerc arasındaki puan farkı neredeyse 150 puanı bulmuş durumdaydı.
Hayal kırıklığı, 2022'de Ferrari için baskın gelen duygu olabilir ancak 2023 için pozitif olan pek çok şey de var. Örneğin Leclerc, Verstappen'den daha fazla pole pozisyonu aldı ve aracın temelde iyi bir hıza sahip olduğunu kanıtladı.
Leclerc'in Abu Dhabi finalindeki ikinciliği de sezonu Sergio Perez'in önünde tamamlamasını sağladı.
Takımın zayıf kaldığı alanlara değinen Monakolu pilot, "2022 kolay bir sezon olmadı ve sezon boyunca yaşananları düşünürsek, Abu Dhabi'yi yüksek pozisyonlarda tamamlamak harika oldu."
Charles Leclerc, Ferrari with fans at Fiorano
Fotoğraf: Ferrari
"Tüm takım için çok zor bir sezon oldu. Son derece iyi başladık ama sezon ilerledikçe dayanıklılık, strateji ve lastik yönetimiyle ilgili bir sürü sorun yaşadık."
"Araçta çok iyi bir potansiyel olduğu için bunu hazmetmesi kolay değildi, bu yüzden en azından sezonu yüksek bir seviyede bitirmek iyi oldu."
"Bana göre şimdi yarış temposunu bir adım ileri taşımamız gerekiyor çünkü şu anda Red Bull'un elinde bizim sahip olmadığımız bir şey var." dedi.
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