Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

Leclerc, Ferrari'nin sorunlarını ne zaman çözeceğinden emin değil

Charles Leclerc, Ferrari'nin yüksek hızlı virajlardaki performans sorunun hemen çözülmeyeceğini düşünüyor. Ancak Leclerc, Avusturya'da en önde rekabet etmeyi hedefliyor.

Rümeysa Öztürk
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari'nin yüksek hızlı viraj performansının Formula 1'in önemli bir zayıf noktası olduğuna inanarak, takımı bir çözüm bulmaya çağırdı. 

Ferrari, İspanya Grand Prix'sinde Red Bull'dan Max Verstappen'ın, McLaren sürücüsü Lando Norris'in ve Mercedes'den Lewis Hamilton ve George Russell'ın ardından, en hızlı dördüncü araçtı. 

Leclerc ve Carlos Sainz yarışa beşinci ve altıncı sıradan başlayıp, aynı sırada yarışı bitirdiler. Bunun nedeni ise Ferrari'nin pistteki orta ve yüksek hızlı virajlarda diğer araçlar kadar ayak uyduramamasıydı.

Nisan ayındaki Çin GP'de ilk kez bu sorun tespit edildiğinden bu yana Ferrari için bu bir endişe kaynağı  ve Leclerc, bu sorunun yakın zamanda çözülmeyeceğini düşünüyor.

Leclerc, RacingNews365'e verdiği bir demeçte, ''Yüksek hızlı virajlarda zorlanıyorduk. Ancak Avusturya'da ne yapacağımıza bakacağız.''

''Yüksek hızlı virajlarda beklediğimden biraz daha fazla zorluk yaşadık ve bu, mümkün olduğu kadar çabuk çözmemiz gereken bir konu. Ancak Formula 1'de, bu sorunları çabucak çözemezsiniz.''

''Sezonun ilk zorlu yarışı Şangay'da bazı sorunlar gördük ve burada da aynısını tekrar görüyoruz. Bu soruna odaklanmamız gerekiyor.''

''Ancak bu güncellemeleri belirli bir soruna koymadan önce, biraz zamana ihtiyacımız var. Ne yazık ki bir yarışta, sezon 24 yarış uzunluğunda olsa bile, mümkün olduğunca çabucak en ön sıraya geri dönmemiz gerekiyor.''

''Rakiplerimize karşı çok değerleri puanlar kaybediyoruz.'' dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Monako'da üstünlük sağladıktan sonra, Red Bull ile şampiyonluk mücadelesi girmesi mümkün gibi görünen Ferrari'nin, İspanya'da beşinci ve altıncı sırada yer almasından önce, Kanada'da çifte DNF ile kötü bir hafta sonu geçirmişti. Böylece Ferrari sadece, 18 puan topladı.

Ancak Leclerc, Barselona pistinin doğası gereği İspanya'daki düşüşün tek seferlik olacağını düşünüyor.

''Kanada'da durum oldukça açıktı ve bir dahaki sefere bu koşullarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum çünkü araçla ilgili sorunu anladık.''

''İspanya'daki sorunların ne olduğunu söylemek için çok erken. Ancak en iyi tahminim, pistin özelliklerini aracımıza uymadığı.''

''Bu benim en iyi tahminim ve Avusturya'dan itibaren en iyi tempoda geri dönmeyi umuyorum.''

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Lawson'ın sözleşmesindeki madde, Ricciardo'nun RB'den ayrılacağı söylentilerine yol açtı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Rümeysa Öztürk
FIA'nın 'Verstappen kuralı' değişikliğinin arkasında Red Bull var

FIA'nın 'Verstappen kuralı' değişikliğinin arkasında Red Bull var

Formula 1
Avusturya GP
FIA'nın 'Verstappen kuralı' değişikliğinin arkasında Red Bull var
2024 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1
Avusturya GP
2024 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Verstappen, Red Bull'u Avusturya GP'sinde "telaşlı ve meşgul" bir hafta sonu geçireceği konusunda uyardı

Verstappen, Red Bull'u Avusturya GP'sinde "telaşlı ve meşgul" bir hafta sonu geçireceği konusunda uyardı

Formula 1
Avusturya GP
Verstappen, Red Bull'u Avusturya GP'sinde "telaşlı ve meşgul" bir hafta sonu geçireceği konusunda uyardı

Son Haberler

McLaren, Avusturya GP hafta sonunda kiralık bir karavan kullanacak

McLaren, Avusturya GP hafta sonunda kiralık bir karavan kullanacak

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Avusturya GP hafta sonunda kiralık bir karavan kullanacak
Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor

Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor

F1 Formula 1
Avusturya GP
Ricciardo, RB koltuğunu korumak için hâlâ vakti olduğunu düşünüyor
Norris: "Her hafta sonu kendime güveniyorum"

Norris: "Her hafta sonu kendime güveniyorum"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Norris: "Her hafta sonu kendime güveniyorum"
Red Bull Ring'deki "mükemmel" kerb çözümü, pist limiti sorunlarını ortadan kaldırabilir

Red Bull Ring'deki "mükemmel" kerb çözümü, pist limiti sorunlarını ortadan kaldırabilir

F1 Formula 1
Avusturya GP
Red Bull Ring'deki "mükemmel" kerb çözümü, pist limiti sorunlarını ortadan kaldırabilir

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye