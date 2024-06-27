Leclerc, Ferrari'nin sorunlarını ne zaman çözeceğinden emin değil

Charles Leclerc, Ferrari'nin yüksek hızlı viraj performansının Formula 1'in önemli bir zayıf noktası olduğuna inanarak, takımı bir çözüm bulmaya çağırdı.

Ferrari, İspanya Grand Prix'sinde Red Bull'dan Max Verstappen'ın, McLaren sürücüsü Lando Norris'in ve Mercedes'den Lewis Hamilton ve George Russell'ın ardından, en hızlı dördüncü araçtı.

Leclerc ve Carlos Sainz yarışa beşinci ve altıncı sıradan başlayıp, aynı sırada yarışı bitirdiler. Bunun nedeni ise Ferrari'nin pistteki orta ve yüksek hızlı virajlarda diğer araçlar kadar ayak uyduramamasıydı.

Nisan ayındaki Çin GP'de ilk kez bu sorun tespit edildiğinden bu yana Ferrari için bu bir endişe kaynağı ve Leclerc, bu sorunun yakın zamanda çözülmeyeceğini düşünüyor.

Leclerc, RacingNews365'e verdiği bir demeçte, ''Yüksek hızlı virajlarda zorlanıyorduk. Ancak Avusturya'da ne yapacağımıza bakacağız.''

''Yüksek hızlı virajlarda beklediğimden biraz daha fazla zorluk yaşadık ve bu, mümkün olduğu kadar çabuk çözmemiz gereken bir konu. Ancak Formula 1'de, bu sorunları çabucak çözemezsiniz.''

''Sezonun ilk zorlu yarışı Şangay'da bazı sorunlar gördük ve burada da aynısını tekrar görüyoruz. Bu soruna odaklanmamız gerekiyor.''

''Ancak bu güncellemeleri belirli bir soruna koymadan önce, biraz zamana ihtiyacımız var. Ne yazık ki bir yarışta, sezon 24 yarış uzunluğunda olsa bile, mümkün olduğunca çabucak en ön sıraya geri dönmemiz gerekiyor.''

''Rakiplerimize karşı çok değerleri puanlar kaybediyoruz.'' dedi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Monako'da üstünlük sağladıktan sonra, Red Bull ile şampiyonluk mücadelesi girmesi mümkün gibi görünen Ferrari'nin, İspanya'da beşinci ve altıncı sırada yer almasından önce, Kanada'da çifte DNF ile kötü bir hafta sonu geçirmişti. Böylece Ferrari sadece, 18 puan topladı.

Ancak Leclerc, Barselona pistinin doğası gereği İspanya'daki düşüşün tek seferlik olacağını düşünüyor.

''Kanada'da durum oldukça açıktı ve bir dahaki sefere bu koşullarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum çünkü araçla ilgili sorunu anladık.''

''İspanya'daki sorunların ne olduğunu söylemek için çok erken. Ancak en iyi tahminim, pistin özelliklerini aracımıza uymadığı.''

''Bu benim en iyi tahminim ve Avusturya'dan itibaren en iyi tempoda geri dönmeyi umuyorum.''