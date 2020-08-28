Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"

2020 sezonuna zorlu bir başlangıç yapan Ferrari, düzlüklerdeki güç eksikliği nedeniyle Belçika GP'de zorlanacağını zaten biliyordu.

Ancak Leclerc ve Vettel, cuma gününü sırasıyla 15. ve 17. sıralarda tamamladılar. İtalyan ekip gün boyunca buralardaydı ve orta grubun de gerisinde görünüyordu.

Leclerc, ikinci antrenmanı lider Max Verstappen'in 1,6 saniye gerisinde tamamladı ve ilk onun da 0.8 saniye gerisindeydi.

Leclerc, geçen yılki kendi pole turundan 1.3 saniye daha yavaş bir tur attı.

Leclec, "Bu kadar geride olmak muhtemelen şaşırtıcı, özellikle ikinci antrenman seansında..."

"Pek çok şey denedik. Başlangıçta yere basma gücü seviyesi anlamında agresif bir şey denedim, ama pek işe yaramadı."

"Şu anda yeterince hızlı değiliz. Geri dönmek için çok çalışmamız gerekiyor, ancak bu hafta sonu için mucizeler olmasını beklemiyorum."

"Elbette hoş hissettirmiyor. Ferrari'yi bu kadar aşağıda görmek üzücü. Sürücüler olarak bizim işimiz her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmak ve denediğim şey tam olarak bu. Seb'in araçta yapmaya çalıştığı şey de bu." dedi.

Leclerc, Cumartesi günü yağmur yağması halinde işlerin daha da kötü olacağını söyledi.

Leclerc, "Bu hafta sonu denge açısından çok fazla zorlanıyoruz. Normalde yağmurda denge daha da kötüleşir ve kuru zemindeki sorunlar yağmurda daha da kötü olacak."

"Bence eğer bugün yaşadığımız denge sorunlarını çözmek için herhangi bir çözüm bulamazsak gerçekten zor olacak." dedi.

Vettel, ikinci antrenman seansında 0.2 saniye geride kaldı ve Williams'tan George Russell'a da geçildi.

Dört kez dünya şampiyonu, SF1000'i sürmenin çok zor olduğunu söylüyor.

Vettel, "Sanırım bu, tam olarak olmamamız gereken yerde olmadığımız anlamına geliyor."

"Şu anda ayarlarla ilgili doğru aralığı bulmaya çalışıyoruz. Bu öğleden sonra çok şey denedik. Sıfırlayıp tekrar denedik, çok farklı şeyler yapmaya çalıştık."

"Eminim yarın biraz daha iyi olacak. Havanın nasıl olacağını bilmiyorum, ama evet, yarın bunun üstesinden gelmeye çalışacağız." dedi.