Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP3:
12 Saat
:
03 Dakika
:
55 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Leclerc, Ferrari'nin Spa'daki düzlüklerde sıkıntı yaşamasını bekliyor

paylaşım
yorumlar
Leclerc, Ferrari'nin Spa'daki düzlüklerde sıkıntı yaşamasını bekliyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Charles Leclerc, Ferrari'nin düzlük hızı sıkıntılarının devam etmesi nedeniyle bu hafta sonu gerçekleştirilecek Belçika GP'nin birinci ve üçüncü sektörlerinde zorlanacaklarını söyledi.

Ferrari, geçen sene güç üniteleri için verilen teknik direktiflerin ardından performans kaybetti ve bunun sonucunda bu sene düzlüklerde sıkıntı yaşıyor.

İlk 6 yarışın ardından Ferrari, takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alıyor. Leclerc, iki defa podyuma çıkmayı başarsa da genel olarak öndekilerin performansına ayak uyduramadı. Formula 1'deki ilk galibiyetini geçen sene Belçika'da alan Leclerc, bu sene benzer bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Leclerc, "Geçen seneye benzer bir performans beklememiz gerektiğini düşünmüyorum. Çok daha zor olacak. Ancak bunu zaten biliyoruz. Sezon başından bu yana düzlükte zorlandığımızı gördük."

"Nerede olacağımızı bilmek öncesinde her zaman zordur ancak mümkün olduğu kadar yukarıda yer almak için maksimum zorlayacağız. Bu pisti seviyorum, bakalım neler yapabileceğiz?" dedi.

 

Ferrari, düzlükteki kaybı telafi edebilmek için Silverstone'da düşük yere basma gücüne sahip arka kanadın yer aldığı radikal aerodinamik ayarları kullanmıştı. Leclerc, aynısını Spa'da yapmayacaklarını çünkü herkesin daha düşük yere basma gücü paketleri kullanacağını söyledi.

Leclerc, "Burada özellikle yapmamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü burası zaten düşük yere basma gücü gerektiren bir pist. Durum herkes için aynı olacak. Bu yüzden ilk ve üçüncü sektörde zorlanacağız."

"Ancak ikinci sektörde güçlü derece elde edebilirsiniz. Umarım o bölümde rakiplerimize karşı zaman kazanabiliriz." dedi.

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor

Önceki haber

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor

Sonraki haber

Vettel: "Şu anda çok iyi sonuçlar almamız zor"

Vettel: "Şu anda çok iyi sonuçlar almamız zor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"

Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"

Mercedes pilotları, Belçika'da yeni motorla yarışıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes pilotları, Belçika'da yeni motorla yarışıyor

Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor

Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Türkiye GP 2020 Formula 1 takviminde, yarış 15 Kasım'da!

Son Haberler

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"

2
Formula 1

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!

3
Formula 1

Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”

4
Formula 1

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"

3s
5
Formula 1

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

2s

Son Haberler

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"
F1

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı
F1

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"
F1

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor
F1

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor

Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor
F1

Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor

Son Videolar

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mercedes F1 Pit Duvarı! 03:14
Formula 1

Mercedes F1 Pit Duvarı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.