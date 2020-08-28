Leclerc, Ferrari'nin Spa'daki düzlüklerde sıkıntı yaşamasını bekliyor

Ferrari, geçen sene güç üniteleri için verilen teknik direktiflerin ardından performans kaybetti ve bunun sonucunda bu sene düzlüklerde sıkıntı yaşıyor.

İlk 6 yarışın ardından Ferrari, takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alıyor. Leclerc, iki defa podyuma çıkmayı başarsa da genel olarak öndekilerin performansına ayak uyduramadı. Formula 1'deki ilk galibiyetini geçen sene Belçika'da alan Leclerc, bu sene benzer bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Leclerc, "Geçen seneye benzer bir performans beklememiz gerektiğini düşünmüyorum. Çok daha zor olacak. Ancak bunu zaten biliyoruz. Sezon başından bu yana düzlükte zorlandığımızı gördük."

"Nerede olacağımızı bilmek öncesinde her zaman zordur ancak mümkün olduğu kadar yukarıda yer almak için maksimum zorlayacağız. Bu pisti seviyorum, bakalım neler yapabileceğiz?" dedi.

Ferrari, düzlükteki kaybı telafi edebilmek için Silverstone'da düşük yere basma gücüne sahip arka kanadın yer aldığı radikal aerodinamik ayarları kullanmıştı. Leclerc, aynısını Spa'da yapmayacaklarını çünkü herkesin daha düşük yere basma gücü paketleri kullanacağını söyledi.

Leclerc, "Burada özellikle yapmamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü burası zaten düşük yere basma gücü gerektiren bir pist. Durum herkes için aynı olacak. Bu yüzden ilk ve üçüncü sektörde zorlanacağız."

"Ancak ikinci sektörde güçlü derece elde edebilirsiniz. Umarım o bölümde rakiplerimize karşı zaman kazanabiliriz." dedi.