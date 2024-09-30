Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk iddiası konusunda gerçekçi olması gerektiğini düşünüyor

Charles Leclerc, son F1 pistlerinden bazılarının Ferrari'yi “özellikle iyi gösterdiğine” inanıyor ve şampiyonalara gerçekçi bir bakış talep ediyor.

Leclerc şu anda sürücüler klasmanında 245 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve 331 puanlı lider Max Verstappen'in 86 puan gerisinde, 279 puanlı Lando Norris ile birlikte Red Bull'a saldırmak için en iyi konumda bulunuyor.

Takımlar sıralamasında ise Ferrari, McLaren’in 516 ve Red Bull’un 475 puanına karşılık 441 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve sezonun bitimine altı yarış ve üç sprint yarışı kaldı.

Sezon ortasındaki form düşüşünün ardından Ferrari, Leclerc'in Monza'da kazanması ve Spa, Zandvoort ve Bakü'de podyuma çıkmasıyla Belçika-Singapur arasında toparlandı.

Formundaki yükselişe rağmen Monakolu pilot bunun sadece pistlere özgü olduğuna inanıyor ve kendilerini fazla kaptırmamaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Leclerc medyaya verdiği demeçte, “Bizim tarafımızda biraz şans olması gerekiyor, çünkü sezon sonuna kadar gerçekten iyi olsak bile, gidip sürücüler şampiyonluğunu almak zor olacak.”

“Ancak şu anda bunu gerçekten düşünmüyorum, sadece yarış yarış odaklanmaya çalışıyorum ve şu anda yapabileceğimiz en kötü şey ileriye dönük yanlış beklentilere sahip olmak.”

“Monza'dan bu yana bizi özellikle iyi gösteren çok özel pistlerden geçtik ve umarım Singapur'dan sonra da bu tablo devam eder.”

“Ancak, McLaren ve Red Bull'un normal performans seviyelerine geri dönmelerini bekliyorum, McLaren hiç bırakmadı ama hâlâ yenilmesi gereken bir araç ve Red Bull geri dönecek ve hayatımızı biraz daha zorlaştıracak.”

“Hafta sonlarına girerken doğru beklentilere sahip olmalıyız çünkü aksi takdirde araçta olmayan performansı bulmaya çalışmak sizi zorlayabilir. Ancak iyi çalışıyoruz ve gelişimimiz iyi gidiyor.” dedi.