Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk iddiası konusunda gerçekçi olması gerektiğini düşünüyor

Ferrari'nin F1 şampiyonlukları için geç de olsa bir atak yaptığı söylenirken Charles Leclerc bu konuda gerçekçi olunmasını talep etti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Charles Leclerc, son F1 pistlerinden bazılarının Ferrari'yi “özellikle iyi gösterdiğine” inanıyor ve şampiyonalara gerçekçi bir bakış talep ediyor.

Leclerc şu anda sürücüler klasmanında 245 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve 331 puanlı lider Max Verstappen'in 86 puan gerisinde, 279 puanlı Lando Norris ile birlikte Red Bull'a saldırmak için en iyi konumda bulunuyor.

Takımlar sıralamasında ise Ferrari, McLaren’in 516 ve Red Bull’un 475 puanına karşılık 441 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve sezonun bitimine altı yarış ve üç sprint yarışı kaldı.

Sezon ortasındaki form düşüşünün ardından Ferrari, Leclerc'in Monza'da kazanması ve Spa, Zandvoort ve Bakü'de podyuma çıkmasıyla Belçika-Singapur arasında toparlandı.

Formundaki yükselişe rağmen Monakolu pilot bunun sadece pistlere özgü olduğuna inanıyor ve kendilerini fazla kaptırmamaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Leclerc medyaya verdiği demeçte, “Bizim tarafımızda biraz şans olması gerekiyor, çünkü sezon sonuna kadar gerçekten iyi olsak bile, gidip sürücüler şampiyonluğunu almak zor olacak.”

“Ancak şu anda bunu gerçekten düşünmüyorum, sadece yarış yarış odaklanmaya çalışıyorum ve şu anda yapabileceğimiz en kötü şey ileriye dönük yanlış beklentilere sahip olmak.”

“Monza'dan bu yana bizi özellikle iyi gösteren çok özel pistlerden geçtik ve umarım Singapur'dan sonra da bu tablo devam eder.”

“Ancak, McLaren ve Red Bull'un normal performans seviyelerine geri dönmelerini bekliyorum, McLaren hiç bırakmadı ama hâlâ yenilmesi gereken bir araç ve Red Bull geri dönecek ve hayatımızı biraz daha zorlaştıracak.”

“Hafta sonlarına girerken doğru beklentilere sahip olmalıyız çünkü aksi takdirde araçta olmayan performansı bulmaya çalışmak sizi zorlayabilir. Ancak iyi çalışıyoruz ve gelişimimiz iyi gidiyor.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton: "Ferrari kararımı Toto'ya söylemek korkutucuydu"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Red Bull'un önemli üyelerinin takımdan ayrılması hakkında Jos Verstappen: "Tam da bu konuda uyarmıştım"

Red Bull'un önemli üyelerinin takımdan ayrılması hakkında Jos Verstappen: "Tam da bu konuda uyarmıştım"

Formula 1
Singapur GP
Red Bull'un önemli üyelerinin takımdan ayrılması hakkında Jos Verstappen: "Tam da bu konuda uyarmıştım"
Rosberg: "Lando kalan tüm yarışları kazanabilir ama Max'in tüm yarışlarda ikinci olması neredeyse imkansız"

Rosberg: "Lando kalan tüm yarışları kazanabilir ama Max'in tüm yarışlarda ikinci olması neredeyse imkansız"

Formula 1
Singapur GP
Rosberg: "Lando kalan tüm yarışları kazanabilir ama Max'in tüm yarışlarda ikinci olması neredeyse imkansız"
F1'e geri dönmeyi uman Mick Schumacher: "F1'de yarışmak çocukluktan beri hayalimdi"

F1'e geri dönmeyi uman Mick Schumacher: "F1'de yarışmak çocukluktan beri hayalimdi"

Formula 1
Singapur GP
F1'e geri dönmeyi uman Mick Schumacher: "F1'de yarışmak çocukluktan beri hayalimdi"

Son Haberler

Leclerc: "Şampiyonluk beklentilerine kapılmamalıyız"

Leclerc: "Şampiyonluk beklentilerine kapılmamalıyız"

F1 Formula 1
Singapur GP
Leclerc: "Şampiyonluk beklentilerine kapılmamalıyız"
Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"

Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"

WRC WRC
Şili Rallisi
Tanak: "Neuville şampiyonluk yarışında yalnız değil"
Coulthard: "Norris; Senna, Schumacher ve Hamilton'ın en iyi dönemlerine yaklaşıyor"

Coulthard: "Norris; Senna, Schumacher ve Hamilton'ın en iyi dönemlerine yaklaşıyor"

F1 Formula 1
Singapur GP
Coulthard: "Norris; Senna, Schumacher ve Hamilton'ın en iyi dönemlerine yaklaşıyor"
Aston Martin: "McLaren'ın yaklaşımını umursamamak aptallık olur"

Aston Martin: "McLaren'ın yaklaşımını umursamamak aptallık olur"

F1 Formula 1
Aston Martin: "McLaren'ın yaklaşımını umursamamak aptallık olur"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye