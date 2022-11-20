Leclerc, Ferrari'nin sahte pit stop taktiği sayesinde avantaj kazandığını itiraf ediyor

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Şampiyonluk umutlarıyla başladığı sezonun son yarışına şampiyona ikinciliğini koruyabilmek amacıyla çıkan Leclerc, yarış performansı olarak sezonun en iyi yarışlarından birini geçirdi.

İlk pitlerin ardından iyi bir tempo tutturmayı başaran ve bir önündeki Perez ile farkı hızlıca kapatan Monakolu pilota kovalamaca devam ederken pite girme çağrısı geldi, Ferrari pit ekibi de Leclerc'in pit stop'u için hazırlandı.

Pist üstü pozisyonunu korumak isteyen Red Bull, cevap vererek Perez'i pite çağırdı, ancak Ferrari'nin Leclerc yerine Sainz'ı pite almasıyla birlikte pist üstü pozisyonu Leclerc'e geçmiş oldu.

Tek pitle risk alan Leclerc, lastiklerini korumayı başardı ve yarışı son iki turda trafiğe takılan Perez'in 1.3 saniye önünde bitirerek şampiyona ikinciliğine uzandı.

"Şu an itiraf edebilirim ki Red Bull'u kandırdık ve pite girecekmiş gibi yapıp girmedik. Numara işe yaradı ve Perez ikinci kez pite girdi. Her şeyin mükemmel işlediğini söyleyebilirim, iyi bir yarış çıkarttığımız için gururluyum."

"Takım için oldukça zorlu bir yılı geride bıraktık. Sezona çok iyi başladıktan sonra dayanıklılık, strateji ve lastik yönetimi gibi birçok alanda sıkıntılar yaşadık. Aracın potansiyelini yeterince iyi kullanamasak da hiç olmazsa sezonu yukarılarda tamamlamak iyi hissettiriyor."

"Şimdi bir adım daha atmalı ve yarış performansımızı geliştirmeliyiz, nitekim Red Bull bizim sahip olmadığımız çözümlere sahip gibi duruyor."

"Ancak yarış esnasında karar alma anlamında iyi bir yarışı geride bırakmamız cesaret verici." dedi.