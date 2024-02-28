Leclerc Ferrari'nin rüzgar hassasiyetinde gösterdiği ilerlemeden memnun

Bu ilerleme, 2023'te takımı yarışlarda engelleyen temel zayıflık olan bir stint boyunca tutarlılığın çok daha iyi olmasına katkıda bulundu.

Leclerc ve takım arkadaşı Carlos Sainz yılın büyük bir bölümünde aynı lastik bileşiminin farklı setleriyle bile tutarlı bir form tutturmakta zorlandı.

Bu durum geçen sene araç gelişimiyle biraz iyileştirilse de, Leclerc Bahreyn testlerinde görülen güçlü uzun sürüş performansıyla SF-24'ün daha ileri bir adım attığını söyledi.

Motorsport.com tarafından rüzgar hassasiyeti sorunu sorulduğunda Leclerc, "Bizim açımızdan oldukça iyi."

"Geçen yılki aracın bence en büyük zayıflıklarından biri rüzgar hassasiyetiydi. Ne zaman rüzgar birazcık değişse, aracımızı kullanmak son derece zor oluyordu. Bir virajdan diğerine denge açısından büyük farklar vardı."

"Ve bu yıl bunun için çok daha iyi bir yerdeyiz. Yani bu konuda kesinlikle ileriye doğru bir adım. Bunu istiyorduk, üzerinde çok çalıştık ve daha ilk günden onay aldık." şeklinde cevap verdi.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, medya ile konuşuyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Leclerc iyileştirmelerin Maranello simülatöründe zaten belirgin olduğunu ve Bahreyn'de gerçek araca başarıyla aktarıldığını söyledi. Ancak bu iyileştirmenin genel forma nasıl yansıyacağının henüz belli olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

"Dürüst olmak gerekirse, simülatördeki ilk turdan itibaren, biraz rüzgarla sürdüğümüzde sürmesi daha kolay bir araç gibi hissettirdi. Pistte de ilk turlardan itibaren benzer bir his vardı."

"Buraya geldiğimizde hislerimiz iyiydi. Hemen istikrarlı olmayı başardık. Bu da yarış stintlerine yardımcı olacak."

"Ancak, son birkaç gündür söylediğim gibi, sürülebilirlik ve rekabetçilik çok farklı iki şey. Geçen yıl tutarlı olmakta çok zorlanıyorduk çünkü ne zaman rüzgar olsa araç biraz dağılıyordu."

"Ancak bu, özellikle sıralamalarda, bu sayede çok kazanacağımız anlamına gelmiyor. Ve Red Bull ile kıyaslandığında bu hiçbir şey ifade etmiyor. "

"Bu yüzden hâlâ çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki Cuma günü [sıralamalarda] ne kadar rekabetçi olduğumuzu göreceğiz."

"Ancak lastik yönetimi konusunda kesinlikle ileriye doğru bir adım attığımızdan eminim çünkü lastikler daha fazla aşındığında aracın zayıflıkları daha belirgin hale geliyor, onları daha fazla hissedebiliyorsunuz. Ve bu otomobilin özellikleriyle, biraz daha iyi olmalı."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari'nin 2024 sıralamasındaki yeri ile ilgili Leclerc şunları söyledi: "İlk hissim Red Bull'un hâlâ biraz önde olduğu yönünde, ancak geçen yıla kıyasla çok daha güçlü bir temelimiz var."

"Geçen yıl testi bitirdiğimi hatırlıyorum. o dönemde hangi yönde gelişeceğimizi anlamak çok ama çok zordu çünkü araç çok tutarsızdı. Ana zayıflıkların neler olduğunu anlamak çok zordu."

"Bu yıl durum çok farklı. Tam olarak nereyi geliştirmemiz gerektiğini, bu aracın zayıflıklarının, ana zayıflıklarının nerede olduğunu biliyoruz. Bu da aracın gelişimi için bize biraz daha umut veriyor."