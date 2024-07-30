Leclerc, Ferrari'nin neden tek pit-stop stratejisini tercih etmediğini açıkladı
Charles Leclerc, sert lastik verisi eksikliği ve pist pozisyonunun, Ferrari’nin Formula 1 Belçika Grand Prix’sinde tek pit stop yaparak risk almama kararına nasıl yol açtığını açıkladı.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Leclerc, ıslak koşullarda güçlü bir performans sergileyerek sıralamalarda, 10 sıra grid cezası alan ve pole pozisyonunu kaybeden Max Verstappen’in en yakın takipçisi olarak yer aldı.
Monakolu pilot, startta avantajını korudu, ancak üçüncü turda Lewis Hamilton’ın arkasına düştü ve son stint’e kadar bu pozisyonda kaldı.
Ancak Ferrari’nin rekabetçiliği son aşamalarda geriledi ve Leclerc, Oscar Piastri’yi arkasında tutmakta veya tek pit stop yapan George Russell’ı yakalamakta güçsüz kaldı.
Sonradan aracının ağırlık sınırının altında olması nedeniyle diskalifiye edilen Russell, diğerlerinin beklenenden düşük olan aşınma nedeniyle tek pit stop stratejisini seçmemesine şaşırdığını ifade etti.
Leclerc, daha da iyi bir sonuç elde etmek için geleneksel stratejik seçimi terk etmenin o anki pozisyonunda çok fazla risk teşkil edeceğine inanıyor.
Russell’ın diskalifiye olmasının ardından üçüncü sırayı devralan Leclerc, "O anda bunu bilmek çok zor, çünkü birçok araba ikinci pitini yaptığında biz ikinci sıradaydık."
"Bir araba, iki araba, üç araba, dört araba tarafından erken pit stratejisiyle geçildiğinizde işler oldukça zorlaşır ve çok risk alırsınız.”
"Bu yüzden, kendimizi diğer stratejiye uydurmak daha iyiydi. Sert lastiğin nasıl olduğunu bile bilmiyorduk, çünkü yarıştan önce onu denememiştik.”
"Bu yüzden, o noktada bir hata yaptığımızı söylemenin adil olduğunu düşünmüyorum ve takımın bakış açısını anlıyorum." dedi.
Mercedes’in yarış kazandıran hızına şaşırdığını belirten Leclerc, Ferrari’nin Russell’ın kullandığı yarış planını kullanarak aynı başarıyı elde edeceğini düşünmüyor.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
"Gerçek hızımızın yeterli olmadığını hissettim."
"Ve böyle olduğunda, stratejiyle ne yaparsanız yapın her zaman yer kaybedersiniz ve yeterince hızlı değiliz."
"Çok uzakta olmadığımızı biliyorduk, ama sanırım Mercedes daha fazla hıza sahipti, bu yüzden tek pit stop onlarda işe yaradı çünkü bugün çok, çok güçlüydüler." diye ekledi.
Ferrari patronu Frederic Vasseur, Leclerc'in görüşüne katılarak, Russell’ın o aşamada beşinci sırada bulunduğu için pit stop girmesinin daha az risk taşıdığını belirtti.
"Bu stratejiyi tercih etmememizdeki başlıca sebepler; orta hamur lastiklerle başlamamız, herkes pite girdiğinde 11. turda bu kararı vermemiz gerekmesi ve sert lastiğin ne kadar aşınacağını bilmememiz."
"Stratejiler genellikle pistteki pozisyonla belirlenir. Grubun arkasındaysanız risk alabilirsiniz." dedi.
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