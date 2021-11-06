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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Leclerc: "Ferrari'nin motor sorunları 'çok büyük şeyler' değil"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Charles Leclerc, cuma günü Mexico City'de gerçekleştirilen ikinci antrenmanı seansında, Ferrari motoruyla ilgili bildirdiği sorunların "çok büyük şeyler" olmadığını dile getirdi.

Leclerc: "Ferrari'nin motor sorunları 'çok büyük şeyler' değil"

Leclerc, bu hafta sonu gerçekleştirilen Meksika Grand Prix'sine, Hermanos Rodriguez pistinin yüksek yere basma gücü isteyen bir pist olması sebebiyle büyük iyimserlikle gelmişti.

Buna karşılık cuma günkü ikinci antrenman seansının ardından Carlos Sainz 1 saniye geride beşinci olurken, Leclerc 1.3 saniye geride yedinci sırada yer aldı.

İkinci antrenmanın sonlarına doğru takım telsizinden "motor sorunlarıyla boğuştuğunu" söyleyen Leclerc, endişeli görünüyordu.

Fakat seans sonrasında konuşan Monakolu sürücü, endişelenecek bir şey olmadığını ve takımın neler olduğunu anladığını belirtti.

Leclerc, ”Arka planda sürüşü keyifsiz hale getiren bazı şeyler vardı, ama çok büyük şeyler yoktu."

"Her şeyi kontrol edilebilir, bu yüzden bunu büyük bir sorun olarak görmüyoruz. Sadece bu koşullarda sürmek biraz daha zor.” dedi.

Sorunu biraz daha detaylandırması istendiğinde Leclerc, "Bazen virajlarda biraz tork eksikliği oluyor. Hızlanmada da eksiklik var ama dediğim gibi çok büyük bir şey yok." dedi.

Mexico City'deki yüksek rakım, güç ünitelerine daha fazla yük bindiği anlamına geliyor ve temelde motor tedarikçileri arasındaki performans farkları dengeleniyor.

Yaşananların rakım yüzünden mi olduğu sorusuna yanıt veren Leclerc, "Pek emin değilim. Bir toplantı yapacağız. Takım bunun ne olduğunu biliyor ama ben henüz bilmiyorum." dedi.

Cuma gününün ardından performans değerlendirmesi de yapan Leclerc, AlphaTauri'nin performansının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Leclerc, "Durum biraz garip görünüyor çünkü buraya oldukça rekabetçi olacağımızı düşünerek gelmiştik fakat AlphaTauri çok rekabetçi görünüyor."

"Genel olarak tüm Honda motoru kullanan tüm sürücüler çok rekabetçi görünüyor."

"McLaren da güçlü olacak. Yani yarın mücadele yine çok yakın olacak." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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