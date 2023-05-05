Leclerc: "Ferrari'nin Miami güncellemeleri, doğru yönde olmalı"
Charles Leclerc, Ferrari'nin 2023 Formula 1 sezonundaki ilk önemli güncellemesinin, İtalyan ekibinin Red Bull ile arasındaki performans farkını kapatmak için "doğru yönde gitmesi gerektiğini" düşünüyor.
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, geçen hafta sonu Bakü'de düzenlenen yarışın ardından, takımının 2023 gelişim planının bu hafta sonu Miami yarışında piste çıkacak güncellemelerle başlayacağını ve SF-23 paketinde önümüzdeki birkaç hafta içinde yine güncellemeler olacağını duyurmuştu.
Ferrari, sezonun ilk 3 yarışında genellikle ayarlamalarda düzenleme yaparken Cidde'de ufak bir güncelleme yapmıştı.
Ferrari, araç konseptini viraj alma hızından ziyade düzlük hızı kazanımlarını tercih edecek şekilde değiştirdi. Takım bu değişikliklerle Red Bull'la farkı kapatmayı umuyordu ancak bunun yerine fark açıldı.
Selefi F1-75 gibi, SF-23 de Red Bull'a tek turda rakip olabiliyor. Leclerc, Azerbaycan'da her iki sıralama seansında da zirvede yer aldı ancak yarış içerisinde lastik yönetimi ve performans açısından geride kaldı.
Leclerc, "Güncellemeler doğru yönde olmalı. Onlarla mücadele edebilmemiz için yeterli olacağını düşünmüyorum ancak doğru yönde olacağından eminim." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Leclerc, Bakü'deki sprint yarışında Sergio Perez'in arkasında ikinci olurken ana yarışta her iki Red Bull pilotunun gerisinde üçüncü oldu.
Ancak bunlar, Leclerc'in bu sezon aldığı en iyi sonuçlardı. Leclerc, sezonun ilk üç yarışında yaşadığı sorunlarla 2018'de Sauber'le yaptığı girişin ardından en kötü sezon başlangıcını yaptı.
Bakü sonucu için Leclerc, "İyiydi. İlk üç yarışın ardından durum gerçekten kötüydü. Açıkçası Bahreyn'de üçüncü giderken gerçekten şanssızdık, teknik sorun yaşadık ve daha orada ikinci yarış için ceza aldık. Ardından Avustralya'da Lance ile yaşadığımız olay nedeniyle yarış dışı kaldık."
"Daha kötüsü olamazdı. Ancak Azerbaycan'da gerçekten iyi iş çıkardık."
"İlk pole pozisyonumuzu kazandık, bu harika. Bu, aracımızın özellikle sıralamalarda ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yarış ise biraz zayıf kaldığımız alanları doğruluyor."
"Bu yüzden yarış performansımız üzerinde hâlâ çalışmamız gerek. Red Bull'lar şu anda o alanda aşırı güçlü." dedi.
Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"
Perez: "Ben sadece 'cadde pisti uzmanı' değilim"
Vasseur: "İnsanlar son turlardaki performanstan ötürü umutlanmamalı"
Vasseur: "İnsanlar son turlardaki performanstan ötürü umutlanmamalı" Vasseur: "İnsanlar son turlardaki performanstan ötürü umutlanmamalı"
Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek
Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek Ferrari, 2023'teki ilk güncellemesini Miami'ye getirecek
Leclerc: "Yarış konusunda Red Bull bambaşka bir ligde"
Leclerc: "Yarış konusunda Red Bull bambaşka bir ligde" Leclerc: "Yarış konusunda Red Bull bambaşka bir ligde"
Ferrari'nin 2023'teki ilk güncellemesinin detayları
Ferrari'nin 2023'teki ilk güncellemesinin detayları Ferrari'nin 2023'teki ilk güncellemesinin detayları
Ferrari, Mekies'i erken bırakmak için Red Bull'dan adım bekliyor
Ferrari, Mekies'i erken bırakmak için Red Bull'dan adım bekliyor Ferrari, Mekies'i erken bırakmak için Red Bull'dan adım bekliyor
GPS verileri Ferrari'nin güçlü ve zayıf yönleri için neleri işaret ediyor?
GPS verileri Ferrari'nin güçlü ve zayıf yönleri için neleri işaret ediyor? GPS verileri Ferrari'nin güçlü ve zayıf yönleri için neleri işaret ediyor?
Son Haberler
Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız"
Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız" Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız"
2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen
2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen 2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen
Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!
Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı! Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!
Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı
Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.