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Leclerc: "Ferrari'nin Miami güncellemeleri, doğru yönde olmalı"

Charles Leclerc, Ferrari'nin 2023 Formula 1 sezonundaki ilk önemli güncellemesinin, İtalyan ekibinin Red Bull ile arasındaki performans farkını kapatmak için "doğru yönde gitmesi gerektiğini" düşünüyor.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Sprint pole winner Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, geçen hafta sonu Bakü'de düzenlenen yarışın ardından, takımının 2023 gelişim planının bu hafta sonu Miami yarışında piste çıkacak güncellemelerle başlayacağını ve SF-23 paketinde önümüzdeki birkaç hafta içinde yine güncellemeler olacağını duyurmuştu.

Ferrari, sezonun ilk 3 yarışında genellikle ayarlamalarda düzenleme yaparken Cidde'de ufak bir güncelleme yapmıştı.

Ferrari, araç konseptini viraj alma hızından ziyade düzlük hızı kazanımlarını tercih edecek şekilde değiştirdi. Takım bu değişikliklerle Red Bull'la farkı kapatmayı umuyordu ancak bunun yerine fark açıldı.

Selefi F1-75 gibi, SF-23 de Red Bull'a tek turda rakip olabiliyor. Leclerc, Azerbaycan'da her iki sıralama seansında da zirvede yer aldı ancak yarış içerisinde lastik yönetimi ve performans açısından geride kaldı.

Leclerc, "Güncellemeler doğru yönde olmalı. Onlarla mücadele edebilmemiz için yeterli olacağını düşünmüyorum ancak doğru yönde olacağından eminim." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, Bakü'deki sprint yarışında Sergio Perez'in arkasında ikinci olurken ana yarışta her iki Red Bull pilotunun gerisinde üçüncü oldu.

Ancak bunlar, Leclerc'in bu sezon aldığı en iyi sonuçlardı. Leclerc, sezonun ilk üç yarışında yaşadığı sorunlarla 2018'de Sauber'le yaptığı girişin ardından en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Bakü sonucu için Leclerc, "İyiydi. İlk üç yarışın ardından durum gerçekten kötüydü. Açıkçası Bahreyn'de üçüncü giderken gerçekten şanssızdık, teknik sorun yaşadık ve daha orada ikinci yarış için ceza aldık. Ardından Avustralya'da Lance ile yaşadığımız olay nedeniyle yarış dışı kaldık."

"Daha kötüsü olamazdı. Ancak Azerbaycan'da gerçekten iyi iş çıkardık."

"İlk pole pozisyonumuzu kazandık, bu harika. Bu, aracımızın özellikle sıralamalarda ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yarış ise biraz zayıf kaldığımız alanları doğruluyor."

"Bu yüzden yarış performansımız üzerinde hâlâ çalışmamız gerek. Red Bull'lar şu anda o alanda aşırı güçlü." dedi.

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