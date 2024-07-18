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Leclerc, Ferrari'nin kendisinden umudu kestiği için Hamilton'la anlaştığına inanmıyor

Charles Leclerc, Ferrari'nin kendisinin Dünya Şampiyonu olamayacağını düşündüğü için 2025 sezonu için Lewis Hamilton'la anlaştığı iddialarına katılmıyor.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Charles Leclerc, gelecek sezon Ferrari'de takım arkadaşı olduğunda Lewis Hamilton ile karşı karşıya gelecek.

Leclerc, Lewis Hamilton'ın transferinin Ferrari'nin kendisinin Dünya Şampiyonası mücadelesine geri dönmek için doğru kişi olduğuna inanmadığının bir göstergesi olduğu konusundaki görüşlere katılmıyor.

Monakolu pilot, 2019 ve 2020 yıllarında Sebastian Vettel ile takım içi mücadelede otoritesini kurduktan sonra Ferrari'nin gelecekteki umudu olarak seçildi. Ancak, birçok pole pozisyonu ve unutulmaz altı Grand Prix zaferine rağmen, bir Dünya Şampiyonası için mücadele edemedi.

Ferrari, Leclerc'e 2025'te bir şampiyonluk aracı sağlayabilse bile, görevi zor olmaya devam edecek. Bu, 2024'te henüz hiçbir araç piste çıkmadan önce Brackley'den Maranello'ya geçmeyi kabul eden Hamilton'ın gelişinden kaynaklanıyor.

Takıma bu kadar önemli yeni bir imzanın gelmesine rağmen, Leclerc, Ferrari'nin kendisine olan inancını kaybettiğini düşünmüyor.

Leclerc, Ferrari'nin kendisinden umudu kestiği için Hamilton'la anlaştığı düşüncelerine ilişkin BBC Sport’a şunları söyledi:

"Hiç de değil."

"Çünkü Ferrari, Ferrari'dir. Ve en iyi sürücülerin Ferrari arabalarında olması gerekiyor. Bu Ferrari'nin yararına, dolayısıyla tamamen anlaşılabilir bir durum.”

“Benim için de bunda hiçbir olumsuzluk yok, çünkü bu Lewis Hamilton."

“Benim için bu inanılmaz bir fırsat. Öncelikle, gelmiş geçmiş en başarılı sürücüden bir şeyler öğrenmek. Ve herkes için bir nirengi noktası olan Lewis'e karşı kendimi kanıtlamak.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Leclerc ve Hamilton arasındaki takım arkadaşı mücadelesi bir herkes tarafından dikkatle izlenecek büyük bir rekabet vaat etse de Leclerc, yedi kez dünya şampiyonunun teknik bilgisinden yararlanmayı, başa baş mücadeleyi kazanmaktan daha fazla önemsiyor.

Monakolu pilot, "Kaskımı taktığımda en hızlı sürücü olduğuma ikna olmam gerekiyor ama gerçekten bunu dört gözle bekliyorum ve bu benim için süper ilginç olacak."

"Kariyeriniz boyunca her takım arkadaşınızdan bir şeyler öğrendiğinizi her zaman söyledim."

“Bu yüzden daha iyi olmak ve ondan bir şeyler öğrenmek için mühendisleriyle nasıl çalıştığını, geri bildirimleri ve tüm bu tür şeyleri görmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum.” diye ekledi.

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