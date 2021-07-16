Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak

2021 Britanya Grand Prix'si, Ferrari için oldukça özel bir yarış olacak. Bunun temel sebebi, Ferrari'nin ilk Formula 1 zaferini, tam 70 yıl önce bu yarışta kazanmış olması.

Takım, spordaki ilk galibiyet sevincini 1951 Silverstone'da, Jose Froilan Gonzalez'le yaşamıştı ve Gonzalez, o yarışta Ferrari 375 F1'in direksiyonuna geçmişti.

Takımın genç yeteneği Leclerc, bu kapsamda galibiyeti kutlama kararı aldı ve hafta sonu için özel bir kask tasarladı.

Kask, fotoğraflardan da görüleceği üzere oldukça basit gibi duruyor. Kaskın tamamı kırmızı renkten oluşuyor ve tepe kısmında "1951 Britanya GP ilk galibiyet, Ferrari 375 F1" yazıyor.

Kaskın yanlarında Monakolu pilotun yarış numarası olan 16 yer alırken, arka tarafta Monako'nun bayrağı yer alıyor.

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 1 / 4 Fotoğraf: Charles Leclerc . Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 2 / 4 Fotoğraf: Charles Leclerc Helmet of Charles Leclerc, Ferrari 3 / 4 Fotoğraf: Charles Leclerc Charles Leclerc, Ferrari with his helmet 4 / 4 Fotoğraf: Charles Leclerc