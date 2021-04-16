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Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Ferrari'nin hızını pist düzenine ve şartlara bağlıyor

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, Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, araçta çok fazla değişiklik yapmadıkları için, Imola'daki güçlü performanslarını pist düzenine ve serin hava şartlarına bağlıyor.

Leclerc, Ferrari'nin hızını pist düzenine ve şartlara bağlıyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Bahreyn'de sorunlu bir cuma gününü geride bıraktı. Monakolu pilot, ilk antrenman seansında aracındaki sorun nedeniyle vakit kaybetti.

İkinci seansta en hızlı zamanı silinen Leclerc, son dakikalarda bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Yine Leclerc, hafta sonuyla ilgili umutlu konuştu.

Monakolu pilot, "Bugünle ilgili pek çok olumlu nokta var. Benim tarafımda kolay bir gün değildi, fakat performansın harika olduğunu söyleyebilirim. İlk antrenman seansının ilk bölümünde, küçük bir problem yaşadım."

"Fakat sonrasında araç iyi hissettirdi, hissiyat iyiydi. İkinci seans ise oldukça rekabetçiydi. En hızlı turum, dokuzuncu virajda hafif pist dışına taştığım için silindi, fakat önemli olan sıralama turlarında aynı şeyi yapmamak."

"Tüm bunları bir kenara bıraktığımızda performansın orada olduğunu görebiliyorduk. Ayrıca yarış tempomuz da iyiydi. Ne yazık ki son bölümde, son viraja geldiğimde bir hata yaptım ve duvara çarptım. Yine de yarışta yamaktansa şimdi yapmak daha iyi." dedi.

 

Sabah yaşadığı sorunların ne kadar ciddi olduğu sorusuna, "Ciddi bir şey değil. Sadece durmamız gerekti ancak sorun yok. Her şeyi kontrol ettik ve tekrar piste çıktık." dedi.

Leclerc, araçta çok fazla değişiklik yapmadıkları göz önüne alındığında, güçlü performanslarının pist ile sıcaklıklarla ilgili olduğunu söyledi.

"Doğrusu her şey pist ve sıcaklıklarla ilgili, çünkü araçta [Bahreyn'e kıyasla] hiçbir şeyi değiştirmedik. Araç bu şartlarda çok daha iyi hissettiriyor."

"Bu hafta sonu harika hissettiğimi söylemem lazım, hatta geçen yıla kıyasla bile daha iyi. Geçen yıl ile kıyaslandığında, bu hafta sonu çok daha iyi hissediyorum. Yol tutuş iyi, denge iyi. Araçta güven hissine sahibim ve bu yüzden yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

Leclerc, cumartesi günü içinse, "Geçen seneden daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Ancak yarın, tam gaz gittiğimiz sıralama turlarında neler olacağını göreceğiz. Çünkü şu anda en iyi takımlara çok yakın olduğumuza inanmak zor. Onların yarın daha fazla zaman bulabileceklerini düşünüyorum. Bu yüzden bekleyip görmek zorundayız." dedi.

The car of Charles Leclerc, Ferrari SF21, is loaded onto a truck

The car of Charles Leclerc, Ferrari SF21, is loaded onto a truck

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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