Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok"
Q2'de elenerek hayal kırıklığına uğrayan Charles Leclerc, Ferrari'nin 'bu hataları tekrarlama lüksü olmadığını' söyledi.
Leclerc, piste çıkış turunun başlarında yarış çizgisinin kuru göründüğünü bildirdi ve yumuşak lastikler için pite gelmek istediğini söyledi, ancak kendisine "Verstappen pite girmedi" denildi.
Daha sonra yumuşak lastik talebini yineledi ve "Bir tur atmamı isterseniz haber verin" diye ekledi. Ardından takım, ıslak zemin lastikleriyle bir tur atması gerektiğini belirtti ve o da pite girmeden önce bunu yaptı.
Seansın ardından, takımı pite girmesine izin vermeye ikna etmek için daha fazla bir şey yapıp yapamayacağı sorulduğunda Leclerc şunları söyledi: "Sanırım bu sefer kendimi ifade etmenin daha net bir yolu yoktu. Yani hayır."
"Ama takımla konuşacağım ve ne yapabileceğimizi anlamaya çalışacağım çünkü bu tür durumlar ilk kez olmuyor."
"Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum, ancak bundan daha iyi olmalıyız. Bu hataları tekrar yapma lüksümüz yok. Bu yüzden takımla konuşacağım."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images
Q2 seansının başında Alexander Albon yumuşak lastiklerle piste çıktı ve iyi bir tempo gösterdi.
Bunun hakkında Leclerc, "Tekrar ediyorum, açıkça fikrimi söyledim, bundan fazlasını gerçekten yapamam."
"Açıkçası, Alex yumuşak lastiklerde hızlıydı. Elbette pistte olup biten her şeyin farkında olamazsınız. Ancak [Albon'un] ne kadar hızlı olduğunu görünce, belki de pite girme konusunda iki kez düşünmeliydik dedim."
Q2 son aşamasına girerken yağmur geri döndü ve giderek şiddetlendi; yumuşak lastikle sürüşü son derece zorlaştırdı.
Ferrari pilotu sözlerine şöyle devam etti: "Yine de kendinizi kötü bir duruma sokuyorsunuz çünkü kuru zemin lastiklerindeki çıkış turunuzda trafiğe çok bağlısınız."
"Yağmur yağarken arkanızdan gelen ıslak zemin lastiği varsa ve biraz yavaşlıyorsanız, direkt kaymaya başlıyorsunuz. Bu yüzden bu ideal bir durum değil. Pite erken girmek çok daha kolaydı ama elimizde olan bu." dedi.
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