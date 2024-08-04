Leclerc: "Ferrari'nin hakimiyetiyle 'sıkıcı' bir sezon geçirmeyi çok isterdim"
Charles Leclerc, bu sezon yedi farklı pilotun galibiyet elde etmesinin Formula 1 için harika bir durum olduğunu düşünse de Ferrari ile 'sıkıcı' bir hakimiyet yaşamayı tercih edeceğini dile getirdi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
F1 sezonu, dört takımdan yedi farklı pilotun en az bir yarış galibiyeti elde ettiği olağanüstü bir ilk yarıya sahne oldu.
Bunlar arasında sırasıyla Avustralya ve Monako'da kazanan Carlos Sainz ve Leclerc de bulunuyor.
Red Bull son turlarda McLaren tarafından yakalanırken Ferrari Milton Keynes merkezli takımın kendi yaşadığı sorunlardan, kendi sorunları nedeniyle yararlanamadı.
Ferrari'nin formu, Leclerc'in kendi evinde kazandığı zaferden bu yana daha da kötüleşti ve bunun sebebi olarak İspanya'daki güncelleme paketi gösterildi.
Leclerc F1'in bu kadar heyecanlı olmasından memnun ancak Ferrari'nin düzenli olarak kazanmasını tercih ederdi.
Leclerc, "Sezonun rekabetçi geçmesi F1 taraftarları için çok güzel."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
"Ama bunun yerine Ferrari'nin gridin geri kalanına büyük bir hakimiyet kurmasını ve bu anlamda çok sıkıcı bir sezon olmasını tercih ederdim. Ama öyle değil ve hâlâ yapacak çok işimiz var."
"Açıkçası son birkaç yarışla birlikte, şu anda galibiyet için mücadele etme konumunda değiliz. Bu yüzden sadece kendimize odaklanmalıyız."
"Ancak farklı kazananların olması F1 için oldukça iyi. Bu, sporu ilginç kılıyor."
Monakolu pilot, Ferrari'nin sezona karışık bir başlangıç yaptığını kabul ediyor ve daha fazla performans çağrısında bulunuyor.
Leclerc, "Takımla birlikte iyi ve kötü anlarımız oldu."
"Açıkçası son dört ya da beş yarışa baktığımızda, sezonun başına kıyasla daha fazla zorluk yaşadığımız bir dönemdeyiz."
"Elbette potansiyelimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz çünkü şu anda yeterince iyi değiliz."
"Ama bu yolda ilerliyoruz ve henüz motivasyonumuzu kaybetmiş değiliz. Aksine bu durum bizi iyi bir performans seviyesine geri dönmek ve galibiyet mücadelesi vermek için daha da motive ediyor." dedi.
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