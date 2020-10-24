Leclerc: "Ferrari'nin güncellemeleri cesaret verici"

Son iki yarışa bazı güncellemeler getiren Ferrari, bu süreci Portekiz'de de sürdürdü. Sezonun kalan bölümünde sıralamalarda ilk 6 içerisinde yer almayı uman Ferrari için Portekiz'de ilk gün oldukça güçlü geçti.

Leclerc, hem birinci hem de ikinci antrenman seansında en hızlı 4. isim olmayı başardı. Leclerc, performanslarından mutlu olsa da tam olarak nerede olduklarını bilmiyor.

Leclerc, "Evet, bugün oldukça iyi göründük. Bekleyip görelim. Normal lastiklerle çok fazla ağır yakıt sürüşü yapmadık. Prototip lastiklerle biraz sürüş yaptık. Son yarışta ağır yakıt yüküyle zayıf kalmıştık. Bu açıdan Pazar günü biraz sürpriz olacak. Bunun dışında sıralama performansımız cesaret verici görünüyor." dedi.

Ferrari'nin rakiplerine göre nerede bulunduğu sorulduğunda Leclerc, "Bu zor bir soru. Gerçekten nerede olduğumuzu bilmiyorum ancak cesaret verici olduğunu söyleyebilirim. Aracı sürmek şu anda biraz zor ancak bu padoktaki herkes için aynı gibi. Bu yüzden sıralamalarda bir hata yapmadan en iyi turu atan avantajlı olacak. Araçtan maksimumu almaya çalışacağız."

"Pist aşırı kaygan. Aracın arkası her yerde oynuyor ancak pistin kendisi harika. Ritm tutturmak birkaç tur sürdü çünkü burada apeksler hiç görünmüyor. Ancak ritm tutturursanız, gerçekten iyi hissediyorsunuz.

Takımın diğer pilotu Sebastian Vettel, ilk seansta 11. olarak geride kalsa da ikinci seansta 6. olarak daha iyi bir sonuç elde etti.

Vettel, Ferrari'nin güncellemeleriyle sadece bir kurulum turu attığı için onların etkisini pek anlayamadı.

Vettel, "Güncellemeler hakkında bir şey söylemem zor çünkü günün sonunda tek bir tur attım. Gerçek durumu sıralamalarda göreceğiz. Oldukça iyi hissettim ancak rakım değişikliği nedeniyle aracı sürmek her yerde zordu. Ancak bu durum herkes için aynıydı." dedi.