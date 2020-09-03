Leclerc, Ferrari'nin gelişimini beklemeye hazır

Geçen sene sonunda FIA ile motor konusunda özel bir anlaşma yapan Ferrari, bu sene SF1000'de hem aerodinami hem de motor performansı açısından zorlanmaya devam ediyor.

Leclerc, sezonun başında iki defa sürpriz bir şekilde podyuma çıksa da, Ferrari şampiyonada 5. sırada bulunuyor ve sezonu 5. sırada tamamlarsa bu, 1981'den sonraki en kötü sezon olacak.

Binotto, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ferrari'nin tekrar kazanma döngüsüne girmesinin yıllar sürebileceği konusunda uyarmıştı.

2020 İtalya GP öncesinde Motorsport.com'un "o kadar bekleyip beklemeyeceğini" sorması üzerine Leclerc, "Bir bakıma gerçekten bu konuda tercih yapma şansım yok."

"Ancak evet, tabii ki biraz sabırlı olmam gerekecek ve beklemeye hazırım."

"Ancak bu sürecin mümkün olduğu kadar kısa olmasına ve hak ettiğimiz yere dönmeye yardımcı olmak benim görevim."

"Bu açıdan kolay olmayacak. Zaman alacak ancak buna hazırım. İçerisinde bulunduğumuz durum her ne olursa olsun, elimden gelenin en iyisini yapmak benim görevim." dedi.

Koronavirüs döneminde alınan önlemler ve kısıtlamalar nedeniyle, 2020'den sonra araç gelişimi eskiden olduğu gibi serbest olmayacak. Bu seneki araçlarda yer alan birçok şeyin gelecek seneye aktarılacak olması nedeniyle, Ferrari'nin sıkıntılarının 2021'de de devam etmesi bekleniyor.

Leclerc, gelecek sene için odak noktasını bu zor dönemde Ferrari'ye liderlik etmek ve aynı zamanda 2022'deki büyük kural değişikliklerine hazır olmak arasında dengelemeye çalışacağını söyledi.

Leclerc, "Tabii ki bu konuların ikisi de kafamda var ancak şu an için en önemlisi bu sene neden bu kadar çok zorlandığımızı bulmaya çalışmak."

"Bu, gelecek için bize yardımcı olacak. Bu yüzden takım içerisindeki herkes gibi çok sıkı çalışmaya çalışıyorum. Gelecek seneler için sorunları bulup, sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.