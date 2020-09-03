Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
14 Saat
:
01 Dakika
:
44 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Ferrari'nin gelişimini beklemeye hazır

paylaşım
yorumlar
Leclerc, Ferrari'nin gelişimini beklemeye hazır
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Abdullah Çelik

Charles Leclerc, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun durumu düzeltmelerinin yıllar sürebileceğini söylemesinin ardından, pilot olarak beklemeye hazır olduğunu söyledi.

Geçen sene sonunda FIA ile motor konusunda özel bir anlaşma yapan Ferrari, bu sene SF1000'de hem aerodinami hem de motor performansı açısından zorlanmaya devam ediyor.

Leclerc, sezonun başında iki defa sürpriz bir şekilde podyuma çıksa da, Ferrari şampiyonada 5. sırada bulunuyor ve sezonu 5. sırada tamamlarsa bu, 1981'den sonraki en kötü sezon olacak.

Binotto, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ferrari'nin tekrar kazanma döngüsüne girmesinin yıllar sürebileceği konusunda uyarmıştı.

İlgili haber:

 

2020 İtalya GP öncesinde Motorsport.com'un "o kadar bekleyip beklemeyeceğini" sorması üzerine Leclerc, "Bir bakıma gerçekten bu konuda tercih yapma şansım yok."

"Ancak evet, tabii ki biraz sabırlı olmam gerekecek ve beklemeye hazırım."

"Ancak bu sürecin mümkün olduğu kadar kısa olmasına ve hak ettiğimiz yere dönmeye yardımcı olmak benim görevim."

"Bu açıdan kolay olmayacak. Zaman alacak ancak buna hazırım. İçerisinde bulunduğumuz durum her ne olursa olsun, elimden gelenin en iyisini yapmak benim görevim." dedi.

Koronavirüs döneminde alınan önlemler ve kısıtlamalar nedeniyle, 2020'den sonra araç gelişimi eskiden olduğu gibi serbest olmayacak. Bu seneki araçlarda yer alan birçok şeyin gelecek seneye aktarılacak olması nedeniyle, Ferrari'nin sıkıntılarının 2021'de de devam etmesi bekleniyor.

Leclerc, gelecek sene için odak noktasını bu zor dönemde Ferrari'ye liderlik etmek ve aynı zamanda 2022'deki büyük kural değişikliklerine hazır olmak arasında dengelemeye çalışacağını söyledi.

Leclerc, "Tabii ki bu konuların ikisi de kafamda var ancak şu an için en önemlisi bu sene neden bu kadar çok zorlandığımızı bulmaya çalışmak."

"Bu, gelecek için bize yardımcı olacak. Bu yüzden takım içerisindeki herkes gibi çok sıkı çalışmaya çalışıyorum. Gelecek seneler için sorunları bulup, sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Önceki haber

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Sonraki haber

İstanbul Park’a nasıl gidilir?

İstanbul Park’a nasıl gidilir?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Alex Kalinauckas

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Williams ailesi, F1 takımından ayrılıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Williams ailesi, F1 takımından ayrılıyor!

Leclerc, Ferrari'nin gelişimini beklemeye hazır
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Ferrari'nin gelişimini beklemeye hazır

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Vettel: “F1, 10 sene sonra da hayatta kalmak istiyorsa çok şey yapmalı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: “F1, 10 sene sonra da hayatta kalmak istiyorsa çok şey yapmalı”

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

İstanbul Park’a nasıl gidilir?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park’a nasıl gidilir?

Montezemolo: "Ferrari yanlış şekilde yapılandırıldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Montezemolo: "Ferrari yanlış şekilde yapılandırıldı"

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: 2020 Türkiye GP seyircili yapılacak, bilet fiyatları 30 TL'den başlayacak!

Son Haberler

İstanbul Park’a nasıl gidilir?
F1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park’a nasıl gidilir?

Leclerc, Ferrari'nin gelişimini beklemeye hazır
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Ferrari'nin gelişimini beklemeye hazır

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
F1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Netflix, Ayrton Senna'nın "drama" dizisini yapacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Netflix, Ayrton Senna'nın "drama" dizisini yapacak!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Williams ailesi, F1 takımından ayrılıyor!

2
Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin gelişimini beklemeye hazır

49dk
3
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

58dk
4
Formula 1

Vettel: “F1, 10 sene sonra da hayatta kalmak istiyorsa çok şey yapmalı”

5
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Son Haberler

İstanbul Park’a nasıl gidilir?
F1

İstanbul Park’a nasıl gidilir?

Leclerc, Ferrari'nin gelişimini beklemeye hazır
F1

Leclerc, Ferrari'nin gelişimini beklemeye hazır

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
F1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Netflix, Ayrton Senna'nın "drama" dizisini yapacak!
F1

Netflix, Ayrton Senna'nın "drama" dizisini yapacak!

Raikkonen: “Aracın gelişiminden memnun olamayız"
F1

Raikkonen: “Aracın gelişiminden memnun olamayız"

Son Videolar

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar 08:37
Formula 1
41dk

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi 08:09
Formula 1
2s

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:59
Formula 1

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en iyi fotoğraflar 02:52
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en iyi fotoğraflar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.