Leclerc, Ferrari'nin gelişiminden memnun

Ferrari, geçen yılın ardından 2020 için önemli hedefler belirlese de şimdiye kadar beklentilerin altında kaldı.

Takım son yarışlar için bazı yeni güncellemeler hazırladı ve Charles Leclerc nispeten istikrarlı sonuçlar elde etmeyi başardı.

Şampiyona dördüncülüğü için savaşan genç sürücü, takımın gelişiminden memnun olduğunu belirtti.

Leclerc, "En olumlu şey, son üç veya dört hafta sonunda her zaman doğru yönde küçük adımlar atmamız oldu."

"Bir sorunumuz varsa, onu analiz ettik ve ertesi yarış onu geliştirmeyi başardık. Bu nedenle bu ilerlemeyi ve sorunları analiz etme şeklimizi görmek gelecek için iyi bir işaret."

“Açıkçası bu şekilde devam etmeliyiz ama önümüzde uzun bir yol olduğu ortada. Önümüzdeki yıl için yapacağımız güncellemelerin en azından mücadeleye girmemiz için yeterli olmasını umuyoruz." dedi.

Charles Leclerc son beş yarışta 40 puan toplamayı başardı ve şampiyonayı beşinci sırada götürüyor. Diğer tarafta Vettel son beş yarışta iki puan alabildi ve 18 puanla 14. sırada.